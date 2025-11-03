為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    尷尬！竹縣湖口高中實驗班、嘉豐國小已開辦 AI教學設備、圖書館尚未建置

    2025/11/03 17:17 記者廖雪茹／新竹報導
    立法院教育及文化委員會代理召委范雲（左）、立委徐欣瑩（右）與教育部政務次長張廖萬堅視察嘉豐國小校園建設，校長田世崇（中）表示，已提出充實圖書館設施設備計畫。（記者廖雪茹攝）

    立法院教育及文化委員會代理召委范雲（左）、立委徐欣瑩（右）與教育部政務次長張廖萬堅視察嘉豐國小校園建設，校長田世崇（中）表示，已提出充實圖書館設施設備計畫。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣湖口高中設立全縣首創的AI實驗班，師生9月已進駐王爺壟新校區首期校舍，但專科教室教學設備尚未建置；而嘉豐國小111學年度創校，整體校舍已在去年落成，學生數已超過900人，卻因工程減項，圖書館仍為毛胚屋，學童得排隊使用臨時圖書室，坐在地墊或趴在地墊上閱讀。

    立法院教育及文化委員會今天到新竹縣，訪視湖口鄉新湖國小、湖口高中及竹北市嘉豐國小等，代理召委范雲、立委徐欣瑩和地方民代，向教育部政務次長張廖萬堅爭取3校迫切的校園建設。

    其中，湖口高中因開辦AI實驗班，學校提出教學空間與設備精進計畫，總經費約2000萬元，內容包括工業級機械手臂、高階AI電腦設備、3D印表機與雷射切割機等，期讓學生能在實作中學習AI應用與智慧製造。但相關教學設施尚待經費到位後建置。

    位於竹北市高鐵特區的嘉豐國小，111學年度創校後，學生人數持續攀升，但因工程減項，原規劃的C3棟圖書館空間仍是毛胚屋，尚無欄杆、天花板、照明設備等，校方以2間一般教室充當臨時圖書館應急。校長田世崇表示，已提出993萬元充實圖書館設施設備計畫，爭取教育部經費，期打造兼具閱讀、展演、社群與數位學習的多元學習中心。

    另外，新湖國小學生人數近2千人、全縣最多，但學校操場因長年使用，跑道出現龜裂、水溝蓋塌陷、排水不良、地面高低不平等問題，「下雨天操場變水池」，影響師生上體育課與民眾運動安全。校長柯幸宜表示，已提出總經費552萬元的操場改善計畫，期改善排水與地面狀況並更新跑道材質。

    張廖萬堅表示，針對學校所提計畫補助有其上限等相關規定，他請湖口高中及新湖國小修改計畫後重新申請，並請縣府調整優先補助順序；嘉豐國小案則將以專案、提高補助比例的方向努力。期協助3案排入明年的預算。

    教育局長楊郡慈表示，感謝委員及國教署今日共同會勘，研商上述3校的充實教學環境改善方案，教育局將責成新湖國小和湖口高中依計畫期程提出申請，新竹縣也會配合相關資源挹注，期提升學子的學習環境品質。

    嘉豐國小校園建設，校長田世崇（左）向教育部官員和立委們說明，學校已提出充實圖書館設施設備計畫。（記者廖雪茹攝）

    嘉豐國小校園建設，校長田世崇（左）向教育部官員和立委們說明，學校已提出充實圖書館設施設備計畫。（記者廖雪茹攝）

    立法院教育及文化委員會到新竹縣，訪視湖口高中等校，代理召委范雲（右2）、立委徐欣瑩（左2）和地方民代，向教育部政務次長張廖萬堅爭取迫切的校園建設。（記者廖雪茹攝）

    立法院教育及文化委員會到新竹縣，訪視湖口高中等校，代理召委范雲（右2）、立委徐欣瑩（左2）和地方民代，向教育部政務次長張廖萬堅爭取迫切的校園建設。（記者廖雪茹攝）

    湖口高中「新興科技教室」尚待經費到位建置教學設施設備。（記者廖雪茹攝）

    湖口高中「新興科技教室」尚待經費到位建置教學設施設備。（記者廖雪茹攝）

    湖口高中「機器手臂教室」尚待經費到位建置教學設施設備。（記者廖雪茹攝）

    湖口高中「機器手臂教室」尚待經費到位建置教學設施設備。（記者廖雪茹攝）

    位於竹北市高鐵特區的嘉豐國小，因工程減項，原規劃的C3棟圖書館空間仍是毛胚屋，尚無天花板、照明設備等。（記者廖雪茹攝）

    位於竹北市高鐵特區的嘉豐國小，因工程減項，原規劃的C3棟圖書館空間仍是毛胚屋，尚無天花板、照明設備等。（記者廖雪茹攝）

    熱門推播