台北指南宮主委今訪基隆七堵慶濟宮 邱佩琳盼深化2市宗教交流

台北指南宮主委高超文（圖右二）今天（3日）到基隆市七堵慶濟宮宗教交流，在基隆副市長邱佩琳（圖左二）、副議長楊秀玉（圖右一）與慶濟宮主委柯金標（中）陪同下參拜祈福。（記者盧賢秀攝）

台北木柵指南宮主委高超文今天（3日）率團蒞臨基隆七堵慶濟宮，進行宗教文化交流；基隆市副市長邱佩琳偕同基隆市副議長楊秀玉共同歡迎指南宮到訪。邱佩琳說，祈願雙方交流深化宗教情誼，持續發揮信仰凝聚的力量。

邱佩琳致詞時表示，指南宮是北台灣重要信仰中心，創建迄今已有136年歷史，積極推動宗教、教育、藝術、文化、慈善及自然生態等多元志業，深入社會各層面令人敬佩。七堵慶濟宮長年致力推廣媽祖信仰與傳統文化，每年舉辦歲末濟助活動，關懷弱勢民眾，近年更積極舉辦媽祖—孔明文化祭及魁星文化祭，推廣宗教教育與在地文化，成為基隆社區信仰與公益結合的重要典範。

請繼續往下閱讀...

她表示，此次恭請孔明聖尊出巡駐駕木柵指南宮，包括七堵慶濟宮主委柯金標、指南宮主委高超文、楊秀玉、孔明廟主委林耀南及道長李游坤等人，共同討論相關規劃，齊心協力促成宗教交流，延續信仰連結與文化交流的善緣。

台北指南宮主委高超文今天（3日）到基隆市七堵慶濟宮宗教交流，圖為駐駕在慶濟宮的孔明聖尊。（記者盧賢秀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法