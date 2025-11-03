他讚新北1夜市「CP值封頂」 一票人推爆：物美價廉、少宰客！

位於新北市板橋區的「湳雅夜市」，近期成為台灣社群平台熱門討論話題。（資料照）

位於新北市板橋區的「湳雅夜市」，近期成為台灣社群平台熱門討論話題，甚至還有日本YouTuber拍片推薦，引發不少網友關注。對此，一名網友分享，自己日前展開環島之旅，期間經過湳雅夜市，被各種CP值極高的美食徹底收服，文章曝光後，瞬間獲得一票人共鳴，並討論起各自喜歡吃的在地美食。

該名網友在PTT以「湳雅夜市是不是真的頂？」為標題發文，透露自己正在進行環島旅行，前2日去了東部的2個夜市，第3日抵達新北市後，前往板橋湳雅夜市逛逛，一路上買了不少價格實惠又好吃的食物，像是超大杯的40元西瓜汁、多汁美味的35元檸檬雞肉捲、好吃的100元港式牛雜與蚵仔乾麵、120元的小籠包等。

原PO吃飽後直呼，「CP值高到爆！吃完只有疑惑，這不是北部嗎？怎這麼好吃價格又漂亮？」另外，日本YouTuber「栗鼠」也曾在上月造訪湳雅夜市，吃遍小籠包、蚵仔煎、麻糬冰、麻油雞等美食攤位，並在片中誇讚「人潮比市區夜市少，逛起來很舒服」、「台北近郊的在地夜市太讚了！」。

相關貼文曝光後，吸引許多老饕與在地人留言加入討論，「就在地人也會去的夜市，不太會有宰客的問題」、「價格合理又多樣，不會像其他觀光夜市那樣貴又擠」、比起一些阿哩布達達（台語，不三不四）的夜市，多樣性算高了」。還有其他網友推薦，湳雅夜市的排骨湯、藥燉土虱、臭臭鍋豆腐等美食非常也值得品嚐。

