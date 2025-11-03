南市國小新生未來1年少百餘班 老師何去何從？教育局提對策

南市議員陳秋萍（右）質詢，出示南市未來班級數減少趨勢表，顯示少子化問題十分嚴重。（擷取自南市議會網站）

台南市議會今天進行市政總質詢，南市議員陳秋萍表示，少子化愈來愈嚴重，南市國小新生明年可能減少多達66班，甚至更多，之後還持續下探，這讓她嚇一跳，這不僅是國安問題，緊接而來就是廢校、併校，班級數持續減少，未來老師何去何從？市府得超前部署，提高生育補助等措施，鼓勵多生育。

南市教育局長鄭新輝表示，未來減班數可能還會更多一點，估計未來每一年可能減少100班，甚至200班，每年學生數減少約3000至5000人，接下來是班級學生人數減少，像今年就有31校1班新生不到5個人，甚至有的1班只有1至2人。

針對少子化導致學生減少、學校減班及師資過剩等現象，南市教育局表示，依據《國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則》除規模較小學校外，其他各校得視實際需要，在不超過全校教師員額編制數8％的範圍內，將部分專任員額控留，改聘代理教師、兼任或代課教師、教學支援人員或輔助教學臨時人員，以增強師資配置彈性。

教育局指出，依南市114學年度資料，國中普通班控留約232人、國小約545人，顯示控留規模尚足以應對教師員額減少情形；部分學校如有教師人力超額情形，則依《臺南市市立高級中等以下學校及幼兒園辦理教師介聘甄選分發實施要點》辦理優先介聘至他校，確保師資合理分配，並持續透過控留與介聘機制，配合少子化、區域校務變動等情勢，維護教育品質與教師權益。

市長黃偉哲表示，現在日本、韓國也都出現子化的現象，南市生育補助也持續增加，但很多人就是不生，這已非單純補助的問題。

少子化問題嚴重，南市今年國小就有31校1班新生不到5個人，甚至有的1班只有1至2人。圖為族語老師教學。（南市教育局提供）

