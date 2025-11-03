用戶注意！3款iPhone明起將不能用LINE 最低系統需求曝光

通訊軟體LINE，示意圖。（歐新社）

通訊軟體「LINE」是台灣人日常生活的重要工具，全台超過2200萬人使用，不論是聊天、通話或收發照片幾乎離不開它。不過官方近日公告，將從明（4）日起停止支援13.20.0以下版本，意味部分舊手機與系統版本過低的用戶，可能從此無法再使用LINE。

根據LINE官網公告，2025年11月4日後，凡未更新至13.21.0以上版本的使用者，將無法傳送或接收訊息。新版本同時提高作業系統需求，iPhone與iPad需升級至iOS 15或iPadOS 15以上，Android手機則須為Android 8.0以上，Apple Watch也得更新至watchOS 8.0才能維持使用。例如 iPhone 6、iPhone 6 Plus與第一代iPhone SE等機型的使用者，因設備無法升級iOS 15，將無法繼續使用LINE，恐怕只能換機因應。

除了版本限制，LINE也宣布調整「收回訊息」的時間規則，從原本的24小時縮短為「1小時內」。

除了版本限制，LINE也宣布調整「收回訊息」的時間規則，從原本的24小時縮短為「1小時內」。此政策已於10月下旬在日本與泰國率先實施，台灣預計12月跟進。屆時若傳錯訊息、超過1小時未收回，就無法再撤回內容。

