敲碗！彰化客運花壇轉運站明年啟用 鄉親許願增加班次

彰化客運在彰化市的車站，就在火車站附近。（資料照）

台1線彰化花壇段越來越熱鬧！彰化客運前進台1線打造的全新花壇轉運站，預計2026年中啟用，許多鄉親許願能夠增加路線與班次。對此，彰客業務經理陳錫寬表示，將等轉運站運轉後再來研議。

許多人經過台1線彰化花壇段，發現有棟全新的3樓建物已進入收尾，原來這是彰化客運的花壇轉運站，工程名稱是彰客店鋪暨雜項新建工程，2023年底動工，預計2025年完工，預計明年中才會啟用營運。

陳錫寬指出，彰化客運前進花壇設立轉運站，未來會同步檢討公車行駛路線與班次的問題，或是提供轉乘的服務與功能。目前主要是因為司機招募不易，才會縮減班次，而司機起薪約為4萬元，希望有更多符合資格的人能夠加入彰客行列。

台1線彰化花壇段在彰客轉運站插旗後，也讓台1線越來越具發展性，目前就有麥當勞、星巴客、肯德基與必勝客等連鎖店的進駐，以停車方便來吸客，如今彰客轉運站的加入，就是看好交通便利，無論是台1線往來，還有經由台74甲線，方便可達國1、國3、台74線與東彰快速道路，也讓台1線花壇段產生集市效應。

台一線彰化花壇段出現新建物，原來是彰化客運花壇轉運站。（記者劉曉欣攝）

