殯葬業違法搶進懷愛館周邊？議員揭房東為高額租金趕走小本生意業者

北市第一殯儀館拆除後，周邊眾多生命事業、骨灰罈或棺木等業者開始轉移陣地，北市議員耿葳揭露，周邊業者疑似陸續轉移到二殯懷愛館周邊，附近居民向她陳情，質疑原中山區殯葬業者巧立名目申請營業登記，要求北市府應立即取締要求業者改善。殯葬處長張世昌表示，今年共稽查該區域25次，發現2家從新北來的殯葬業者違法開設殯葬禮儀服務業，已依法裁罰共12萬元，業者均已搬遷。

原第一殯儀館周邊一直是台北市中心特殊的殯葬業聚落，因一殯已經拆除，相關禮儀業者欲進駐懷愛館附近，不過根據《台北市土地使用分區自治條例》規定，殯葬服務業僅允許設置在部分商業區及保護區，另《殯葬管理條例》也規定單獨設置靈堂、禮廳等必須距離學校、醫院、幼兒園300公尺以上。

耿葳表示，懷愛館附近多為住宅區，以及和平高中、大安國小，殯葬相關業者根本難以「合法進駐」，懷愛館附近現存禮儀業者，多是違反土地分區管理規定的業者，不過只要是2015年5月前登記，市府給予就地合法准許繼續經營，殯葬處身為殯葬相關行業的目的事業主管機關，是否掌握到殯葬禮儀相關業者的動向？

殯葬處長張世昌表示，目前正在裝潢的業者有6、7家，若是完工確實是經營殯葬相關業者就會裁罰，但目前裝潢當中也有發文給房東，這個地方不屬於可以設置殯葬禮儀服務業的場所。

耿葳指出，除了2015年就地合法的殯葬業者外，不少在懷愛館做小本生意的民眾，在合約未到期就被房東解約，或是調高租金，並告訴他們「請去其他地方經營，因為殯葬業者將要進駐」，殯葬業者也代房東付違約金給房客，或提高租金給房東，在既得利益的誘因下，這些房東轉租給殯葬禮儀業者，並巧立營業項目以公司登記模式進駐懷愛館周邊。

耿葳要求，主管商業及公司登記是商業處的業務，殯葬處是目的事業主管機關，商業處、殯葬處必須隨時留意假公司之名、從事殯葬業務之實，設置靈堂、禮廳，豎靈拜飯、作法會等這些違法違規情事，立即取締要求改善，如不事先防範、不及時遏止亂象，等到又形成另一個殯葬業聚落時，根本就管不了，難道又要像2015年一樣，幫業者解套就地合法嗎？她只要求能還給居民一個安寧的生活空間、生活品質。

張世昌說明，懷愛館周邊今年共稽查該區域25次，共發現2家從新北來的殯葬業者違法開設殯葬禮儀服務業，已依法裁罰共12萬元，業者均已搬遷，該區域屬於住宅區域，除非是已認定地址可開設，其餘地址若開設只要查獲營業相關證據，就會依法裁罰6萬至30萬罰緩。

張世昌說，基本上日常稽查若發現有店面裝潢，稽查人員就會提醒房東不可讓殯葬業者開設，只要一登門營業就會開罰，後續也會持續稽查，若發現有業者違規就會立即開罰，若是以其他名目開設殯葬相關產品，如骨灰罐、棺材等也同樣違法相關規定，會移請都發局、商業處裁罰。

