    台南大學127歲生日聖火環台 各地校友接力傳遞

    2025/11/03 16:33 記者林曉雲／台北報導
    台南大學127歲生日聖火環台 ，由南師前校長吳鐵雄（中）帶領成立聖火隊，各地校友熱烈迎接。（陳恒聰提供）

    前身是日治時期「台灣總督府台南師範學校」，國立台南大學12月13日將慶祝127歲，舉辦聖火環台活動，自10月30日啟程，已完成高雄、屏東、台東、新北、台北、桃園、新竹、台中、彰化、南投，再經雲林、嘉義與澎湖等地校友會接力傳遞，今（3）日回到南大，南大校長陳惠萍迎接聖火，象徵南大精神綿延不息、光耀百年。

    前教育部常次、台南師範學院前校長吳鐵雄帶領包括副校長侯志正、校友總會理事長吳東林、50級校友曾助雄、校友中心主任劉哲宏、專門委員賴炯明和校安陳雅玫等人組成聖火隊，聖火抵達南投縣時，南大南投縣校友會理事長、南投縣草屯鎮炎峰國小校長陳恒聰及多位校友迎接，身著南大藍T、手持火炬列隊迎接，氣氛溫馨熱烈。

    陳恒聰表示，南投地區的南大校友長年服務於學校，秉持母校「仁智誠正、勤奮篤實」的校訓，致力於啟發孩子的潛能與品格，南大聖火傳到南投，不僅象徵榮耀，也提醒校友們繼續把教育的熱情與信念傳遞給下一代。

    吳東林則指出，南大聖火環台不僅是一場象徵性的活動，更串起跨世代校友之間的情誼與精神，從資深學長到年輕校友，大家都懷抱著同一份南大情，這就是薪火不滅的真正意義。

    台南大學127歲生日聖火環台 ，各地校友熱烈迎接。（陳恒聰提供）

