非洲豬瘟3防線以廚餘蒸煮最有效 全面禁廚餘養豬政策待討論

非洲豬瘟疫中央災害應變中心3日在農業部防檢部門召開記者會，政委陳時中（中）、農業部部長陳駿季（右）、農業部次長杜文珍（左）等人出席，說明疫情最新狀況。（記者羅沛德攝）

台灣防範非洲豬瘟疫情，政府設下多道防線，從邊境檢查、食品抽檢到廚餘蒸煮，但不幸仍在10月爆發首例疫情，幸目前僅台中梧棲養豬場一案有病毒，未擴散到其他地方，非洲豬瘟中央災害應變中心今（3日）發現，從結果看「廚餘落實蒸煮」最有效，但是否全面禁廚餘養豬，則有待檢視環境及社會衝擊等層面影響最小，再後續研議。

全國廚餘過去約6成用於養豬產業，如今爆發非洲豬瘟，中央應變中心透過2天半疫調，從人員、豬隻來源到廚餘飼料等角度分析，包含梧棲養豬場未落實蒸煮廚餘，且吃廚餘的肉豬，死亡率高達39.3％，而吃飼料的仔豬及種豬等死亡率僅2.5％，吃廚餘死亡率為吃飼料的15.7倍，最終推論「廚餘是風險最高的可能感染源」。

面對廚餘養豬的染疫風險，中央應變中心指揮官、農業部長陳駿季今表示，過往政策是原則上禁止廚餘養豬，但有例外，可經過地方政府核發廚餘再利用許可，條件是養豬場規模達200頭以上，且廚餘餵豬前要高溫90度蒸煮1小時以上。

目前疫情期間、農業部禁止廚餘養豬，但未來是否要真正落實全國禁廚餘養豬？陳駿季表示，須做到3大前提：1、業者蒸煮廚餘即時上傳監控，2、地方政府落實稽查，3、相關法規完備，才能再啟動廚餘養豬，未來也將持續輔導豬場轉型，但廚餘也不可能馬上全面禁止，必須給廚餘養豬戶緩衝時間，同時也要跟環境部考慮禁廚餘養豬後，廚餘的後續處理能否完善，否則恐相對製造環境議題。

有關病毒來源與防疫，陳駿季也表示，非洲豬瘟防疫有3大防線，第一是邊境防疫，從旅客、郵包、快遞乃自走私等，中央跨部會把關，未來也將針對跨境電商更精進作為，提高抽檢率等；第二防線是後市場，由衛福部針對食品查驗，針對高風險國家的飲食加強稽查；第三道防線是養豬廚餘落實蒸煮。

行政院政委陳時中也說，從這次經驗來看，很清楚最後一道防線「安全蒸煮」有做到，其他問題相對沒這麼嚴重，舉例武漢肺炎也很多防疫政策，如同起司有很多缺口，但多層疊加就可阻攔，也認為若邊境有漏洞，全台這麼多豬場不會只有一家染疫；至於廚餘開放與否他認為尚待討論，一定要安全廚餘，而廚餘養豬跟廚餘去化，則待環境部跟農業部一起討論，一定要對環境、社會衝擊最小。

