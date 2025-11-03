非洲豬瘟暫圍堵在台中梧棲養豬場 陳時中：樂觀看待

政委陳時中（中）、農業部長陳駿季（右）、農業部次長杜文珍（左）等人出席，說明疫情最新情況。（記者羅沛德攝）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，政委陳時中今（3日）表示，經過釐清並從寬追溯，該案場豬隻較大量死亡的期間是在10月10日，而自疫情於10月22日披露迄今已進入第13天，自10日起算迄今已24天，超過潛伏期，目前國內並無其他案場，對疫情發展鎖定單一案場樂觀。

疫情24天超過潛伏期 其他場未驗出

國內爆發首例非洲豬瘟疫情，應變中心今發布中央團隊經2.5天調查的疫調報告，顯示未蒸煮完全的廚餘可能就是病毒來源，報告中也指出，自9月1日到10月20日時，該養豬場化製的豬隻頭數為106頭，還有豬隻異常死亡的時間點是落在10月10日等。

之前外界擔憂第一頭死亡的豬隻是否可能早於10月10日，陳時中表示，即使該案場豬隻早於10月10日染疫，所有豬隻都已經撲殺完畢，並且匡列的關聯場與次一層關聯場也都檢驗陰性，若計算非洲豬瘟最長的潛伏期19天，目前的時間已超過24天，若疫情有外擴跡象，應該已有其他案場陸續浮現，認為不必過於擔憂。

中央疫調小組專家之一的中興大學終身特聘教授張照勤則表示，該案場出現大量豬隻死亡的時間就是10月10日，「這是起始點」，9月時該案場有豬隻零星死亡，但到底這些零星死亡的豬隻是否有染疫，必須要靠後續的追蹤檢測，坦言中央僅有2.5天的時間執行疫調，無法針對該情況做實際的答覆，但可肯定未蒸煮完全的廚餘就是重要的病源，因為豬隻若吃到被非洲豬瘟病毒污染的廚餘，會在差不多的時間點發病，而發生異常死亡的時間就是在10月10日後。

張照勤進一步指出，中央疫調小組在2.5天的調查作業期間，從化製場的豬隻死亡情況，並搭配中央實施長達15天的禁宰禁運令，認為中央的措施確實可有效將案情鎖定在該案場。

中央疫調小組針對梧棲案場的疫調有三大結論，就目前得到的資訊，認為這是單一案例，僅發生在台中的案例場，來自未蒸煮完全廚餘的單一來源，還有疫情沒有擴散跡象，迄今環境檢測出陽性僅該梧棲案場。

