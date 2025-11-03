台南胡麻季週六善化打頭陣 1500份土魠魚海鮮麻油麵羹大請客

善化胡麻節週六登場，推出新口味的檸檬鹹冰棒，招牌的芝麻冰棒也一樣熱銷。（記者吳俊鋒攝）

台南胡麻季產業文化活動本週六登場，由善化區打頭陣，農會祭出「滿千送百」的優惠，刺激買氣，並準備了1500份的土魠魚海鮮麻油麵線羹大請客，還有「鹹檸七」冰棒，以及結合芝麻、百香果的雙色霜淇淋等新品上市，美味行銷地方特色。

善化區農會主辦的胡麻節，在主題料理的品嘗活動上一向霸氣，去年是麻油芋頭海鮮粥，有豬肉、蝦子、透抽、小干貝等，還吃得到鮑魚，總幹事楊耿榮說，本週六的活動，也沒讓人失望，無論食材與份量，同樣展現十足的誠意，值得期待。

楊耿榮今天公布善化胡麻節主題料理的菜色，為土魠魚海鮮麻油麵羹，仍聘請知名總鋪師展現廚藝，用料一樣很豐富，還會加上大蝦、小卷、蚵仔，農會仍將準備1500份，數量有限，有興趣的饕客們，動作要快。

今年的「幸胡善化．美味加麻」活動本週六在區農會舉行，除了主題料理大請客之外，還有製作胡麻油、芝麻醬等DIY體驗，並安排展售地方特產的田香市集，加上精彩的表演節目助興，希望帶來人潮，促進買氣。

台南胡麻栽種面積有上千公頃，約佔全國72%，舉足輕重，逐漸進入採收期，在市府協助下，各主要產區的行銷活動本月份接力舉辦，熱鬧推廣地方特色，每年都由善化率先登場。

楊耿榮提到，今年氣候相對穩定，胡麻收成回復，預期質與量都會很好，活動當天，至農食選物所與茄拔展售中心購買自家的胡麻產品，消費滿1000元，就可獲贈100元的園遊券，送完為止，民眾不要錯過。

配合本週六的活動，以冰品聞名的善化區農會，全新推出風味獨特的檸檬鹹冰棒，還有芝麻與百香果組合的雙色霜淇淋，受到產量影響而缺貨的芝麻柿果子，也再度上架，楊耿榮歡迎大家共襄盛舉，踴躍選購，力挺在地產業。

善化胡麻節週六登場，購買農會自家產品，滿千就送百元園遊券。（記者吳俊鋒攝）

