台灣高中生赴帛琉 逐夢南島海洋展現青年國際行動力

駐帛琉大使黎倩儀接待帛琉訪團。（圖由屏縣府提供）

東港高中教師邱廷熙對世界的好奇與對海洋永續的熱情，在上週帶著10位築夢青年，前往西太平洋的友邦帛琉，展開國際圓夢之旅。參與的學子回來收穫滿滿，枋寮高中的高岑安就說，他在帛琉看到台灣在當地努力推動永續農業，深深體會到國際合作的價值。

「出生台灣的我，對海洋教育、海島國家以及二戰託管地的建國歷程非常有興趣與熱情。」東港高中教師邱廷熙策畫「帛琉之邀・南海島嶼的智慧」的計畫帶著學子出國到另一個南島語系國家，他說，他走過世界許多地方，希望帶著台灣的孩子感受家鄉與世界的聯繫感，也獲教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」首梯次核定。百億海外圓夢基金計畫是政府期盼讓每一位懷抱理想的台灣年輕人，不論家庭或資源背景，都能獲得政府支持，勇敢跨出國際的第一步。

屏縣教育處說，帛琉逐夢以「南島文化交流」與「海洋永續教育」為主軸，結合在地原住民族文化底蘊與國際教育視野。在競爭相當激烈4480件申請案中，經層層書審與面審勝出，7位屏東縣高中生得以親身體驗南島文化、海洋生態與國際合作的真實樣貌。學生們拜會駐帛琉大使館與國合會農業技術團，了解台帛雙邊合作成果，並參與潛水、環境教育及島嶼永續旅遊課程；他們訪查海洋保育區，學習珊瑚復育、環境友善農法與減廢機制。除了海洋永續教育，文化交流更是這趟旅程的靈魂。

10位團員中，有4位具原住民族身分，分別來自排灣、布農、阿美與魯凱族。他們將以歌謠、舞蹈與手工藝為媒介，與帛琉南島語族青年共學共演。晉見帛琉傳統領袖Bilung Sally女王當天，大同高中陳孟蔓同學詢問文化傳承問題、東港高中黃仕丞詢問移民與婚姻政策，女王無所不談，讓學生們對帛琉母系社會文化有更深刻的了解。縣府教育處感謝駐帛琉大使館與國際合作發展基金會協助規劃參訪行程，以及探索南島海洋文化協會的指導與支持讓築夢青年們航向世界，也把全球視野帶回家鄉。

致贈帛琉傳統領袖Bilung Sally女王速寫。（圖由屏縣府提供）

帛琉訪團參訪國合會農業技術團。（圖由屏縣府提供）

帛琉訪團與帛琉高中華語班與科學班交流。（圖由屏縣府提供）

