為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    蔣萬安不准翡翠水庫設光電板下游卻裝好裝滿 北水處回應了

    2025/11/03 16:24 記者董冠怡／台北報導
    長興淨水場太陽光電板。（北水處提供）

    長興淨水場太陽光電板。（北水處提供）

    台南市烏山頭水庫部分湖面被光電板覆蓋，引起外界討論並質疑可能汙染水質。台北市議員日前指稱中央連續3年來函，詢問翡翠水庫能否裝設太陽光電板，市長蔣萬安表態不准，但有網友發現，前市長柯文哲任內將水庫下游的長興淨水場裝滿光電板；對此，管轄單位台北自來水事業處今表示，淨水場屋頂空間設置的太陽光電系統，屬於屋頂型設施，不影響自來水的水質。

    北水處表示，長興場淨水設施原為露天設計，因鄰近北二高聯絡道，易受落塵影響，為提升水質穩定，啟動池頂加蓋工程，於淨水池上方設置單斜屋頂，四週均有隔牆，並於屋頂配置集水天溝進行排水。

    屋頂加蓋完工後，公開招租屋頂空間，由民間廠商規劃設置「屋頂型設施」太陽能發電系統，由得標廠商設置及維管，建造的太陽光電系統與淨水設施完全無接觸，而且屋頂設有集水天溝，雨水經收集後導向場區雨水排放系統；廠商清洗太陽能板作業均使用清水沖洗，未使用化學清潔劑，也不會流入淨水設施。

    北水處補充，長興淨水場池頂太陽光電系統，2019年5月20日完工啟用，總裝置容量約2.13百萬瓦（MW），預計年發電量213萬度，落實綠能永續，並且響應當時台北市政府和經濟部的太陽光電政策。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播