蔣萬安不准翡翠水庫設光電板下游卻裝好裝滿 北水處回應了

台南市烏山頭水庫部分湖面被光電板覆蓋，引起外界討論並質疑可能汙染水質。台北市議員日前指稱中央連續3年來函，詢問翡翠水庫能否裝設太陽光電板，市長蔣萬安表態不准，但有網友發現，前市長柯文哲任內將水庫下游的長興淨水場裝滿光電板；對此，管轄單位台北自來水事業處今表示，淨水場屋頂空間設置的太陽光電系統，屬於屋頂型設施，不影響自來水的水質。

北水處表示，長興場淨水設施原為露天設計，因鄰近北二高聯絡道，易受落塵影響，為提升水質穩定，啟動池頂加蓋工程，於淨水池上方設置單斜屋頂，四週均有隔牆，並於屋頂配置集水天溝進行排水。

屋頂加蓋完工後，公開招租屋頂空間，由民間廠商規劃設置「屋頂型設施」太陽能發電系統，由得標廠商設置及維管，建造的太陽光電系統與淨水設施完全無接觸，而且屋頂設有集水天溝，雨水經收集後導向場區雨水排放系統；廠商清洗太陽能板作業均使用清水沖洗，未使用化學清潔劑，也不會流入淨水設施。

北水處補充，長興淨水場池頂太陽光電系統，2019年5月20日完工啟用，總裝置容量約2.13百萬瓦（MW），預計年發電量213萬度，落實綠能永續，並且響應當時台北市政府和經濟部的太陽光電政策。

