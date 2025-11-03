輕鬆氛圍吸收防詐觀念 林俊憲台南辦懷舊音樂會宣導

立委林俊憲結林俊憲表示，希望透過寓教於樂的方式，讓民眾在歡笑與音樂中自然吸收防詐觀念。活動於9日上午10點在南區灣裡活動中心將進行最後1場。（林俊憲服務處提供）

為了讓防詐觀念更貼近生活、深入人心，立委林俊憲與台南市議長邱莉莉、立委賴惠員、林宜瑾共同舉辦「懷舊音樂會暨反詐騙宣導活動」，近日在台南一連舉辦多場，結合音樂、戲劇與宣導，讓民眾在輕鬆氛圍中學習識詐、遠離受騙。

活動邀請知名歌手方順吉演唱多首經典老歌，帶領觀眾回味雋永旋律；並由演員洪喻蕎、林玉紫、林奕妘帶來反詐騙行動劇，以生活化場景演繹「假投資、假檢警、假交友」等詐騙手法，提醒大家「冷靜查證、不貪不信」，防詐從心開始。

先前3場演出分別在北區成德里活動中心、白河店仔口福安宮與永康大灣廣護宮舉行，市議員周嘉韋、沈震東、蔡筱薇、朱正軒、黃肇輝、楊中成、李宗翰、王宣貿、沈家鳳等共襄盛舉，現場民眾隨著音樂輕聲合唱，也專注觀看行動劇橋段，氣氛熱烈又溫馨。

林俊憲表示，時下詐騙手法不斷翻新，從電話、簡訊到社群平台，無孔不入，他希望透過寓教於樂的方式，讓民眾在歡笑與音樂中自然吸收防詐觀念，「守住荷包，也守住幸福」。

林俊憲強調，打擊詐騙不能只靠政府單位，而要全民一起動起來，詐騙手法從電話、簡訊、網路投資到社群交友，無一不在威脅民眾的財產安全，未來將持續結合警方、社區、學校與地方團體力量，建立更全面的防詐網絡，透過宣導、通報與教育三管齊下，使詐騙無所遁形，讓全民都有識詐、防詐、拒詐的能力。

9日上午10點在南區灣裡活動中心將進行最後1場演出，原班人馬再次登場，邀請市民一起聽老歌、學防詐，讓反詐意識在歡樂中傳遞、在生活中扎根。

立委林俊憲結合台南立委與市議員夥伴舉辦懷舊反詐音樂會，希望市民能養成識詐能力不受騙。（林俊憲服務處提供）

