宜蘭冬山遭偷倒事業廢棄物逾30噸 鄉長請求司法單位嚴懲

宜蘭冬山道教總廟三清宮附近山坡地被偷倒的事業廢棄物，估計超過30噸。（圖由讀者提供）

宜蘭縣冬山鄉道教總廟三清宮附近的一處私有山坡保育區農牧用地，被人入侵偷倒事業廢棄物，縣府環保局今天（3日）下午派員勘查，估計數量超過30噸，將會同警方調閱路口監視畫面追查元凶。冬山鄉長林峻輔請求司法單位嚴懲以儆效尤。

冬山鄉這次被傾倒的事業廢棄物，經過輾碎後裝進太空包，再用貨車運載，運抵事處的山坡地，破壞出入口鐵門開進去傾倒，堆置地點鄰近冬山鄉大進休閒農業區，地方人士擔心造成污染，鄉長林峻輔一行人偕同環保局人員上山勘查，斥責這種偷倒惡行與環保蟑螂沒有兩樣，絕不能姑息。

林峻輔希望環保單位聯手檢警揪出幕後黑手，交由司法單位加重其刑，並協助地主清理廢棄物。環保局人員初步檢視，發現是經過切碎的廢塑膠混合廢棄物，尚未完成最終處理程序，就被任意棄置。

環保局人員表示，配合警方偵辦清查偷倒者身分，若掌握明確事證，將依違反廢棄物清理法第46條移送法辦，行為人可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

冬山鄉長林峻輔（左2）勘查廢棄物偷倒現場，請求司法單位嚴懲以儆效尤。（圖由讀者提供）

宜縣環保局人員初步檢視，認定是經過切碎的廢塑膠混合廢棄物。（圖由宜縣環保局提供）

