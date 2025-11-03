為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗栗「老適在一起生活節」 11/15多項體驗見證成果

    2025/11/03 16:12 記者張勳騰／苗栗報導
    台灣藺草學會以藺編工藝傳承與設計創新為核心，規畫一套以「簡編工藝傳承教育模式」為核心的制度設計，獲得多項國際大獎。（記者張勳騰攝）

    台灣藺草學會以藺編工藝傳承與設計創新為核心，規畫一套以「簡編工藝傳承教育模式」為核心的制度設計，獲得多項國際大獎。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫，成果豐碩，15日將於苗栗陶瓷博物館舉辦今年度社區營造成果展「老適在一起生活節」，今（3）日舉行啟動儀式，規劃藝文表演、草地市集、還有擠福菜等體驗，同時推出拍照打卡享優惠活動等，縣長鍾東錦邀鄉親共同見證各社區努力發展在地特色的創意與成果，活絡在地經濟。

    苗縣府文化觀光局長林彥甫指出，今年度社造點包含苗栗市、獅潭鄉、三義鄉、苑裡鎮、頭份市等5個公所、12個社區及6個青年團隊，共同推動地方產業、文化保存與社區共好。

    台灣藺草學會以藺編工藝傳承與設計創新為核心，規畫一套以「簡編工藝傳承教育模式」為核心的制度設計，不僅於「第五屆地域振興大賞」榮獲「產業創生獎」，更在日本 2025 Good Design Award評選中脫穎而出，榮獲「BEST100 百佳獎」，並進一步摘下「特別獎 GOOD FOCUS AWARD [NEW BUSINESS DESIGN] 優秀焦點獎」兩項國際殊榮，成為地方產業與文化創新的典範。

    鍾東錦等人頒獎表揚社造團隊卓越表現，鍾指出，人一定會慢慢變老，苗栗縣也即將步入超高齡社會，縣府要為此作好準備，明年3月將成立長照處，將把責任分工的更細緻，各項政策做得更到位，讓長輩受到更好的照顧，未來衛生局、社會處、長照處也會一起努力，為長者營造幸福的社會。

    15日的福氣滿滿擠福菜活動，限額200份，特色產業DIY活動共4場次，拍照打卡上傳臉書，即可獲100元優惠券，限量100張，還有傳統工藝、農特產品、特色文創、銀髮體驗及在地美食等多元風貌，活動皆免費參加，採現場報名，請於活動前30分鐘至服務台報名並領取號碼牌，額滿即止。

    苗栗縣長鍾東錦（中）頒獎表揚社造團隊卓越表現。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣長鍾東錦（中）頒獎表揚社造團隊卓越表現。（記者張勳騰攝）

    台灣藺草學會獲多項國際大獎，苗栗縣長鍾東錦（左）頒獎表揚。（記者張勳騰攝）

    台灣藺草學會獲多項國際大獎，苗栗縣長鍾東錦（左）頒獎表揚。（記者張勳騰攝）

    得獎社區展示社區營造的成果。（記者張勳騰攝）

    得獎社區展示社區營造的成果。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫，成果豐碩，15日將舉辦今年度社區營造成果展「老適在一起生活節」，舉行啟動儀式， 力邀民眾參與。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫，成果豐碩，15日將舉辦今年度社區營造成果展「老適在一起生活節」，舉行啟動儀式， 力邀民眾參與。（記者張勳騰攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播