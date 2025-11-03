新北議員批公立動物醫院進度牛步 侯友宜：新店設院計畫通過即啟動

新北市議員李倩萍指出，動物醫院收費缺乏統一標準，凸顯設立公立動物醫院的迫切性；市長侯友宜回應，新店公立動物醫院計畫目前仍在國土署審議中，通過後將盡速啟動規劃設計。（記者羅國嘉攝）

毛小孩成為家庭重要成員，新北市登記犬貓數已達36萬隻。新北市議會民進黨團今（3日）關注公立動物醫院、寵物保險及殯葬設施等議題。議員李倩萍指出，動物醫院收費缺乏統一標準，更凸顯設立公立動物醫院的迫切性；市長侯友宜回應，新店公立動物醫院計畫目前仍在國土署審議中，通過後將盡速啟動設施規劃設計。

李倩萍指出，目前動物醫院收費缺乏統一定價標準，更凸顯設立公立動物醫院的必要性。新北市犬貓數量已達36萬隻，遠超新生兒人口，相關需求勢必成為市府須面對的重要課題。她表示，公立動物醫院原規劃設於三峽，後改至新店，但多年來仍無明顯進度，盼市府說明目前規劃情況與時程。

請繼續往下閱讀...

侯友宜回應，當時新北市府規畫在三峽白雞設立公立動物醫院，先前曾四度送審計畫都遭農業部退件，原因是該區非農業土地管制規定，所以才沒通過；現在把公立動物醫院改到新店防疫所所在位置，目前仍在國土署審議中。

城鄉發展局長黃國峰補充，目前公立動物醫院針對收容所部分已通過，而殯葬、醫療診斷措施、寵物生命園區，內政部希望針對申請條件資格、未來的管理配套措施要有完整論述；農業局長諶錫輝表示，2024年3月遭農業部退回後，局處展開後續都市計畫變更，將醫院改到新店防疫所，若通過後會盡快規劃設計園區內設施、設備。

針對議員邱婷蔚提到新北目前是否有寵物保險？侯友宜表示，台灣產業界對產險業者的寵物保險投保率意願不高，因為過去曾有賠率高達100％以上的情況，造成產險業者壓力；另動保處應該跟獸醫師公會好好討論價格調整一致性，並公開透明。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法