南市議員質疑原住民族語老師不足 教局：已增加至44人

針對原住民族語師資不足問題，台南市教育局表示，南市114學年度共培訓11名族語教學人員，其中已有6名進入教學現場進行族語教學，現在南市具族語教學資格的人員已增加至44人。

台南市一名原住民族語老師生前奔波於13校教學，今年中於上課途中發生事故驟逝，凸顯族語老師嚴重不足的問題。台南市議員穎艾達利今天總質詢指出，族語老師不足的問題一直很嚴重，先前教育局雖表達要會來改善，但迄今族語老師不足的問題仍未解決。

南市教育局長鄭新輝表示，自教育部今年6月放寬族語老師任教資格，取得族語認證中高級的族人經通過教學人員培訓，即可至國小教育階段任教，南市114學年度共培訓11名族語教學人員，其中已有6名進入教學現場進行族語教學，現在具族語教學資格的人員已增加至44人。

南市教育局說明，南市族語開課以族語老師到校教學為主，針對少數稀有語別無實體師資，則採線上直播共學模式，進行族語學習，確保學生修習原住民語的權益。教育局將與市府原民會合作持續鼓勵族人報考族語認證，通過後輔導其參加教學支援工作人員研習取得資格，以持續增加族語老師人數。

另外，由教育部補助設置的專職族語老師，本市113學年度有3名，114學年度增聘1名，114學年度專職族語老師人數共計4名，教育局將持續向中央爭取更多名額，以擴充師資。

