為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南市議員質疑原住民族語老師不足 教局：已增加至44人

    2025/11/03 16:01 記者蔡文居／台南報導
    南市114學年度共培訓11名族語教學人員，其中已有6名進入教學現場進行族語教學，現在南市具族語教學資格的人員已增加至44人。 （南市教育局提供）

    南市114學年度共培訓11名族語教學人員，其中已有6名進入教學現場進行族語教學，現在南市具族語教學資格的人員已增加至44人。 （南市教育局提供）

    針對原住民族語師資不足問題，台南市教育局表示，南市114學年度共培訓11名族語教學人員，其中已有6名進入教學現場進行族語教學，現在南市具族語教學資格的人員已增加至44人。

    台南市一名原住民族語老師生前奔波於13校教學，今年中於上課途中發生事故驟逝，凸顯族語老師嚴重不足的問題。台南市議員穎艾達利今天總質詢指出，族語老師不足的問題一直很嚴重，先前教育局雖表達要會來改善，但迄今族語老師不足的問題仍未解決。

    南市教育局長鄭新輝表示，自教育部今年6月放寬族語老師任教資格，取得族語認證中高級的族人經通過教學人員培訓，即可至國小教育階段任教，南市114學年度共培訓11名族語教學人員，其中已有6名進入教學現場進行族語教學，現在具族語教學資格的人員已增加至44人。

    南市教育局說明，南市族語開課以族語老師到校教學為主，針對少數稀有語別無實體師資，則採線上直播共學模式，進行族語學習，確保學生修習原住民語的權益。教育局將與市府原民會合作持續鼓勵族人報考族語認證，通過後輔導其參加教學支援工作人員研習取得資格，以持續增加族語老師人數。

    另外，由教育部補助設置的專職族語老師，本市113學年度有3名，114學年度增聘1名，114學年度專職族語老師人數共計4名，教育局將持續向中央爭取更多名額，以擴充師資。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播