食藥署稽查吃到飽餐廳 知名店家違規挨罰

衛福部食藥署今日公布2025年吃到飽餐廳稽查專案執行成果，總計稽查145家吃到飽餐廳，抽驗229件成品及相關食材，整體抽驗合格率為96.5%。這次公布的違規店家中，也包括漢來海港、饗麻饗辣PLUS LALAPORT南港店、明洞燒肉館等知名業者，均因違反食安法第17條挨罰。

食藥署說明，食品業者登錄、食品良好衛生規範（GHP）準則、保存來源文件、定型化契約等查核有缺失事項者，經限期改正後均複查合格；另查獲2家技術士持證比不符規定；2件食品用洗潔劑未標示負責廠商地址、製造日期等項目。

此外，抽驗現場供應飲品、冰品、沙拉等即食食品檢驗衛生標準、生鮮牛豬肉原料檢驗乙型受體素、米麵濕製品檢驗邦克列酸等，其中8件飲料、冰品未符合「食品中微生物衛生標準」。

食藥署指出，漢來海港的「蘋果醋」、「日式煎茶（無糖）」檢出腸桿菌科不符規定，經北市衛生局裁處4萬元；饗麻饗辣PLUS LALAPORT南港店「紅玉紅茶台茶十八號」檢出腸桿菌科不符規定，經北市衛生局裁處3萬元；另明洞燒肉館因「冰塊」檢出腸桿菌數不符規定，經屏東縣政府裁處3萬元。

