台東南王里「十三太保」半夜橫行 狗群街頭圍攻狂咬野貓和小雞

狗群圍咬野貓並不斷發出吼聲。（彭靖佳提供）

狗真的要綁好、流浪狗也不能亂餵！台東市南王里近3天來夜夜上演狗群圍獵，南王里附近聚落的狗兒加上流浪狗，半夜整群在里中巷道追殺流浪貓，雖都是外來種動物廝殺，但狗群已侵入雞舍，當地里民、里長也擔心「何時換人受害？」呼籲里民不再餵食，附近民眾綁好自家狗兒。

當地里長彭靖佳白天工作、處理里民事務，半夜還要趕狗，近3天來南王里常常上演狗群圍獵，連跑得更快、更靈活的成年野貓也被狗群包圍咬死，雞舍也被破口侵入，目前小雞就超過10隻，又有7、8隻貓也被狗咬死，據里民統計共13隻，又稱這群是「十三太保」，半夜清除路上、飼養的生物。

請繼續往下閱讀...

從影片中明顯可見一大群狗圍著撕咬，待狗群散開才露出地面已無氣息的流浪貓，過程十分殘忍。目前除了人類，狗群見到路面有任何生物即撲上撕咬，但讓里民擔心的是「萬一何時換人遭殃」。

彭靖佳身為里長，不只是里民，連里中的狗都一清二楚，他說「這一看就不是里中的狗」，自己近日到其他村時就曾見到其中2隻在村民庭院遊蕩，自己還提醒對方「要把狗綁好，牠們似乎晚上都跑到南王肆虐」，認為狗群非一人、一地所有，皆是其他村、里狗隻在凌晨1時左右成群在南王里一帶亂跑。

彭靖佳也發現有里民還在屋外放置廚餘，認為明顯就是提供狗群糧食，雖無法直接管到狗，但也警告里民，隨意丟置廢棄物、餵養流浪狗亦屬違規，且「讓這一大群狗在自家附近吃飽，以後常來南王吃自助餐，怎沒想過可能會傷了里民、自家鄰居，這些自以為善心者到底在想什麼？」，目前已申請誘捕籠抓狗，強調、呼籲民眾把自家狗全都綁好。

狗群直到流浪貓斷氣才離開，明顯是隻「三花貓」。（彭靖佳提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法