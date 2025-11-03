新社花海暨台中國際花毯節11/8 登場 江啟臣會勘準備進度

立法院副院長江啟臣今天邀請農業部、台中市政府共同考察會勘，希望在活動開幕前做總盤點，讓活動順利舉辦，再造山城地區年度經濟高峰。（圖由江啟臣提供）

2025新社花海暨台中國際花毯節，將於11月8日至11月30登場！立法院副院長江啟臣今天邀請農業部、台中市政府共同考察會勘，希望在活動開幕前做總盤點，讓活動順利舉辦，再造山城地區年度經濟高峰。

新社花海今年以「花開三盛事：花海、花毯、中台灣農業行銷展售會」為主軸，除有種苗場與台中市政府規劃的花卉景觀外，更擴大結合「中台灣農業行銷展售會」，由台中市政府主辦，邀集苗栗、彰化、南投、雲林、新竹縣市及嘉義市等8縣市共同參與，展現跨域合作的團結能量。

江啟臣說，過去新社花海創造的觀光經濟效益，除整合地區旅遊資源，農產資訊，串聯花海景觀區及在地休閒景點，在疫情之前每屆都有超過百萬名遊客造訪，去年活動更創下358萬參觀人次歷屆新高紀錄，不僅帶來85億元觀光產值，在農特產銷售金額逾5000萬元，成功帶動地方經濟。

江啟臣表示，新社花海是非常有意義、具有觀光經濟效益的活動，也是中央、地方很好的合作模式，經過歷年不斷地調整，透過社區建議、軟體優化，希望每一年在花海前都做好萬全準備，不光是看花、賞花，也能藉由人流帶動觀光休憩發展。

新社花海緣起於民國92～93年種苗場機關開放日辦香藥草展示活動，民國95年底首次以新社花海活動為名，民國100年新社花海首次結合台中花毯節，遊客150萬人次。民國110～111年COVID-19疫情社區感染擴散新社花海停辦，民國112年恢復舉辦。

