中市動保人員擅自消毒豬場 農業部：地面未乾擇期採樣

非洲豬瘟中央災害應變中心3日於農業部防檢署召開記者會，農業部獸醫研究所所長鄧明中等人出席，說明疫情最新情況。（記者羅沛德攝）

首次上稿15:59

更新時間17:30

非洲豬瘟首例發生在台中梧棲養豬場，經台中市政府2次清消都驗出病毒殘留，中央派出國軍在10月30到31日跨夜24小時清消，原待消毒液乾了之後今（11月3日）採樣，但中市府昨日竟有動保人員擅闖豬場再度撒消毒液，農業部獸醫所今表示，上午10點派員到場，直到今天下午，其地面還未完全乾燥，未達採樣標準，將再擇期採樣。

農業部長陳駿季昨痛批中市府人員擅闖豬場清消的行為「魯莽」、「自走砲」，影響後續防疫時程；中市府則初步調查是動保處人員誤解組長指令，才導致擅闖並執行清消。陳駿季今再表示，非洲豬瘟疫情在台中市有成立地方應變中心，指揮官是盧秀燕市長，發生此情形，應由台中應變中心詳細調查，並非簡單一兩句話「誤會、誤聽」，中央會要求地方提出完整報告。

請繼續往下閱讀...

獸醫所所長鄧明中表示，今上午10點派員到梧棲豬場，其地面還未完全乾燥，不知道是否受到昨天消毒影響，今下午將持續觀察，若現場仍未達到採樣指引的標準，會擇期進行採樣。直到傍晚5點，獸醫所人員確認，現場地面狀態未變，無法進行採樣。

陳駿季表示，目前中央疫調到今天早上，調查全國養豬場及訪視，都沒有病毒擴散的跡象，未來3天希望維持高強度檢疫，真正確保台灣所有豬場都沒有病毒侵入，11月7日才有可能迎接豬肉市場開放。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法