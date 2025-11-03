全民普發一萬元各縣市搶客 議員李世斌建議屏縣府加碼促進消費

屏縣行政暨研考處長鄞鳳蘭說明，年底有很多的活動可以吸引更多的人潮來屏東。（記者葉永騫攝）

全民普發1萬元定案，高雄、台南紛紛推出辦法來吸引客源刺激地方經濟，連台北也有住宿等優惠，屏東縣議員李世斌在縣議會業務質詢表示，屏東縣約有78萬多的縣民，有78億元現金在民眾手中，這筆龐大金流是刺激地方經濟的關鍵契機，屏東縣政府應該推出大禮包或對策，將消費力留在屏東，否則怕被高雄、台南等縣市吸走，縣府行政暨研考處長鄞鳳蘭說明，年底有很多的活動可以吸引更多的人潮來屏東。

李世斌表示，台北市已編列超過3000萬元推動「大禮包」抽獎活動，台中、台南、高雄也陸續推出購物節、演唱會行銷與觀光促銷方案，積極搶攻普發現金帶來的消費動能，屏東地理位置緊鄰高雄與台南，若縣府遲未提出對應政策，縣民消費外流幾乎難以避免，建議縣府提出具體的「振興消費計畫」。

他指出，高雄市以演唱會帶動觀光、旅宿和消費，這種成功的方式，其他縣市跟不上，而台南市則採取傳統保守的抽獎方式來促銷，建議縣府可以推出屬於屏東的刺激方案，結合觀光、商圈與在地農特產品行銷，或是採取抽獎或優惠回饋等形式辦理，以最直接的方式吸引民眾消費，更是地方政府的機會，若縣府能及時統合各局處，結合商圈、農會與旅宿業者，共同打造消費誘因，就能讓民眾願意把錢花在屏東，讓政策效益落實在地，轉化為屏東的觀光財與商圈財，帶動縣內經濟正向循環。

