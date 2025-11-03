中市府初步非洲豬瘟疫調為何避重就輕 政委陳時中：牽涉責任歸屬問題

非洲豬瘟中央災害應變中心3日於農業部防檢署召開記者會，政委陳時中（中）、農業部長陳駿季（右）、農業部次長杜文珍（左）等人出席，說明疫情最新情況。（記者羅沛德攝）

非洲豬瘟中央災害應變中心今（3日）公布疫情報告，經中央派的專家團隊經過2.5天調查後，仍有多項資料無法調閱，包含台中市動保處派遣的祁姓獸醫師的行蹤等，至於為何台中市府初步執行5天的疫調動作慢，政委陳時中表示，地方政府可能擔憂責任問題，確實較容易避重就輕。

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，初步疫調原本由台中市政府執行，但疫調報告當初被專家指出有8大疏漏，包含到訪人員交代不清等，中央組成專家團隊進駐調查，經過2.5天後調查結果出爐，包含在化製場的死亡豬隻於9月1日到10月20日時應為106頭，至於台中市府提出的死亡78頭豬，則是因起算日期不同所致，10月21日時檢驗出陽性時，隔天清晨撲殺195頭，該案豬場總共死亡301頭豬，另也查出梧棲清潔隊的廚餘依照規定應該只能給單一養豬場標售，中央疫調團隊也查出，梧棲清潔隊還有提供廚餘給另一登記飼養1千頭的C廚餘養豬大場。

針對台中市府執行最一開始的5天疫調卻交代不清，中央團隊則花費2.5天就調查出疫情可能來源來自於未完全蒸煮的廚餘，陳時中表示，地方政府在疫情爆發的前5天執行疫調速度較慢，有可能是擔心責任歸屬等問題，也導致疫調過程容易避重就輕，也無法真正調查，也因為中央有發現台中市府執行疫調時面臨的困境，因此才組成中央調查團隊，協助盡快釐清。

中央疫調團對專家包含台大獸醫學院兼任教授蔡向榮、中興大學終身特聘教授張照勤等，蔡向榮表示，經過2.5天的疫調，有很多資料短時間內仍無法取得，包含台中市府派出的祁姓獸醫到訪該案場的情況，也無法掌握祁姓獸醫的行蹤等。

有到訪該牧場的祁姓獸醫等都是隸屬於台中動保處的公職獸醫，對台中市府為何無法掌握公職獸醫的行蹤，農業部長陳駿季表示，台中市可能對於獸醫管理面臨一些問題，但就防檢署建置的化製系統顯示，該案場10月10日時死亡數目就呈現異常，台中市府也都可以看到資料，過去頒布的SOP等也都有規定若養豬場的豬隻死亡異常時，應要有第一時間的處置等，後續獸醫的出勤管理等情況仍待台中市府調查。

台中市府執行初步疫調時，就被外界抨擊因球員兼裁判，恐調查不公正，後續調查若又交給中市府，恐又重演，陳駿季表示，中央仍會協助釐清，但台中市府公職獸醫的差勤等仍要回歸地方，目前檢調也在調查，認為真相會有水落石出的一天。

