詐騙猖獗！ 頭份「土窯情」12月登場 體驗炕窯樂趣改「人工報名」

苗栗縣頭份市年度秋收農趣「土窯情」將於12月6日登場，活動內容結合傳統農村體驗與在地文化藝術，包括結土窯、烘窯番薯、客家特色文藝表演、捏陶、打麻糬等。（圖由頭份市公所提供）

苗栗縣頭份市年度秋收農趣「土窯情」將於12月6日登場，活動內容結合傳統農村體驗與在地文化藝術，包括結土窯、烘窯番薯、客家特色文藝表演、捏陶、打麻糬等，11月24日上午9點起受理報名，名額400組，公所邀請民眾重溫早年田間炕窯樂趣。惟現今詐騙猖獗，報名一律改採人工作業，請逕至公所現場、會場現場報名。

市公所表示，今年「土窯情」活動特別規劃了可實際動手參與的傳統技藝體驗，包括搭建傳統土窯、體驗柴燒烘焙的樂趣，並安排地方藝術團體進行客家傳統文藝表演，搭配在地風味十足的客家美食品嚐，讓參與者從視覺、嗅覺到味覺，全方位沉浸於古早農村生活中。

活動也安排有親子體驗區，如捏陶與打麻糬，鼓勵家庭一同參與，加強親子互動與感情交流；頭份市長羅雪珠表示，希望透過這樣寓教於樂的文化活動，讓民眾認識與珍惜傳統農村文化，更進一步推廣頭份地區的農業產業特色，凝聚社區向心力，展現在地多元文化的深厚底蘊。

報名時間自11月24日上午9點起受理，市公所現場受理報名300組，另外預留100組給當日民眾現場報名，不受理電話及網路報名，歡迎市民朋友及外地遊客參與，一同體驗古早味的純樸生活，感受頭份的客家熱情與土地的溫度。

苗栗縣頭份市年度秋收農趣「土窯情」將於12月6日登場，名額400組，公所邀請民眾重溫早年田間炕窯樂趣。（圖由頭份市公所提供）

