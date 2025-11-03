為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    詐騙猖獗！ 頭份「土窯情」12月登場 體驗炕窯樂趣改「人工報名」

    2025/11/03 15:37 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣頭份市年度秋收農趣「土窯情」將於12月6日登場，活動內容結合傳統農村體驗與在地文化藝術，包括結土窯、烘窯番薯、客家特色文藝表演、捏陶、打麻糬等。（圖由頭份市公所提供）

    苗栗縣頭份市年度秋收農趣「土窯情」將於12月6日登場，活動內容結合傳統農村體驗與在地文化藝術，包括結土窯、烘窯番薯、客家特色文藝表演、捏陶、打麻糬等。（圖由頭份市公所提供）

    苗栗縣頭份市年度秋收農趣「土窯情」將於12月6日登場，活動內容結合傳統農村體驗與在地文化藝術，包括結土窯、烘窯番薯、客家特色文藝表演、捏陶、打麻糬等，11月24日上午9點起受理報名，名額400組，公所邀請民眾重溫早年田間炕窯樂趣。惟現今詐騙猖獗，報名一律改採人工作業，請逕至公所現場、會場現場報名。

    市公所表示，今年「土窯情」活動特別規劃了可實際動手參與的傳統技藝體驗，包括搭建傳統土窯、體驗柴燒烘焙的樂趣，並安排地方藝術團體進行客家傳統文藝表演，搭配在地風味十足的客家美食品嚐，讓參與者從視覺、嗅覺到味覺，全方位沉浸於古早農村生活中。

    活動也安排有親子體驗區，如捏陶與打麻糬，鼓勵家庭一同參與，加強親子互動與感情交流；頭份市長羅雪珠表示，希望透過這樣寓教於樂的文化活動，讓民眾認識與珍惜傳統農村文化，更進一步推廣頭份地區的農業產業特色，凝聚社區向心力，展現在地多元文化的深厚底蘊。

    報名時間自11月24日上午9點起受理，市公所現場受理報名300組，另外預留100組給當日民眾現場報名，不受理電話及網路報名，歡迎市民朋友及外地遊客參與，一同體驗古早味的純樸生活，感受頭份的客家熱情與土地的溫度。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    苗栗縣頭份市年度秋收農趣「土窯情」將於12月6日登場，名額400組，公所邀請民眾重溫早年田間炕窯樂趣。（圖由頭份市公所提供）

    苗栗縣頭份市年度秋收農趣「土窯情」將於12月6日登場，名額400組，公所邀請民眾重溫早年田間炕窯樂趣。（圖由頭份市公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播