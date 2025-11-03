農業部核定補助台中果菜批發市場冷鏈計畫等3案 金額逾1億

台中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫，二期工程將興建零批發場、低溫處理供貨區、低溫截切分級包裝場、農藥殘留檢驗中心等，預計年底完工。（楊瓊瓔提供）

立法院經濟委員會今天至台中果菜批發市場考察「農業產銷升級計畫」，立委楊瓊瓔、何欣純及麥玉珍皆到場，農業部核定「台中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫」、「豐原果菜市場冷鏈設施建置工程」及「農富市集籌建計畫」3案，補助金額突破1億元，農業部政務次長胡忠一，要求市府工程應如期如質完工，打造符合食品安全及現代物流需求的果菜市場，全面提升運銷效率。

台中果菜運銷公司總經理余家彥表示，台中果菜批發市場冷鏈配銷改善計畫，二期工程將興建零批發場、低溫處理供貨區、低溫截切分級包裝場、農藥殘留檢驗中心等，目前進度70.81%，預計年底完工， 114年經費1.4億元，農糧署核定補助7000萬元，市府配合款3920萬元，其餘由台中果菜運銷公司自籌。

豐原果菜批發市場總經理陳志昌指出，「豐原果菜批發市場工程增建及冷藏設施建置計畫」，目前工程進度達52.55%，已獲農業部核定列入114年度補助2363萬元，市府配合款約2660萬元，全案總經費4727萬元。

另台中市農業局提出「農富市集籌建計畫」，農糧署也核定第一期補助金額640萬元，農業局配合款同為640萬元，總計分年申請經費3200萬元。農業局指出，農富市集以「在地、友善、永續」為理念，預定於南屯設置棚架型廊道，設有110個農產品展售攤位，未來將委託農民團體經營，提供小農穩定銷售管道，讓消費者能直接購買產地直送的優質農產，形成產地直銷、雙贏互惠的永續市場。

胡忠一要求市府工程應如期如質完工，打造符合食品安全及現代物流需求的果菜市場，全面提升運銷效率；立法院經濟委員會召委楊瓊瓔肯定農業部核定三大補助案，協助台中邁向智慧農業。

在座談會中，台中果菜批發市場、清水區農會則提出硬體設備更新需求，石岡區農會關切梨赤星病防治，和平區農會則盼加強東方果實蠅防治；胡忠一允諾，農業部相關單位將全力輔導與支持，協助地方提升產銷效率與農民收益。

立法院經濟委員會至台中果菜批發市場考察「農業產銷升級計畫」。（楊瓊瓔提供）

