    首頁 > 生活

    特殊選才搶招學生 政大祭出最高60萬獎助學金

    2025/11/03 15:15 記者林曉雲／台北報導
    特殊選才搶招優秀學生，政大今宣布祭出最高60萬元獎助學金。（圖由政大提供）

    特殊選才搶招優秀學生，政大今宣布祭出最高60萬元獎助學金。（圖由政大提供）

    搶招優秀學生！國立政治大學今（3）日宣布，啟動115學年度（明年8月1日起）特殊選才作業，入選新生有機會獲得60萬元獎助學金，第一階段「115學年度學士班特殊選才」報名時間即日起至今（2025）年11月11日下午5時。

    政大校方說明，基於多元招生理念，政大同步推動「人社拋光・點亮璞玉」計畫，鼓勵具有潛力與人文素養的新生勇敢追夢，多元入學管道包含政星組、特殊選才及申請入學共計錄取50位潛力新生，將獲得最高60萬元獎學金與學習補助，其中第一階段「115學年度學士班特殊選才」共招收37名學生。

    政大表示，特殊選才制度主要為具有多元學習經歷、非典型教育背景、特殊才能或人文關懷精神的學生提供入學機會，115學年度特殊選才共有16個學系參與招生，與114學年度8個學系相比，招生學系數量大幅增加1倍。

    「人社拋光・點亮璞玉」計畫由政大「百年薈萃基金」挹注資源，提供60萬元獎金，分為學雜費與生活費補助的「獎勵金」，以及可用於國際移動、社會實踐或創新創業的「跨域學習存摺」，錄取學生將由學習導師輔導，落實從「入學到成長」的全程陪伴。

    政大副校長蔡維奇表示，AI與數位科技浪潮正在改變全世界，但唯擁有深厚人文素養，才能夠駕馭科技，引領未來，政大以多元入學制度尋找具人文社科潛質的新世代領袖，讓他們在AI與數位科技浪潮中，以人文素養引領科技、以創新視野面向世界。

    政大教務長林啟屏指出，特殊選才是政大落實教育公平的具體作為，傳統升學方式多以分數取才，但分數之外，學生的創意、熱情與社會實踐力同樣值得被重視，教育不只是篩選，更應該是發掘潛能與陪伴成長，讓每個學生都有機會被看見。

