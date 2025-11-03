羅東高中上課操作折射式望遠鏡 教育部年投2.5億提升418校設備

教育部年投2.5億提升418校教學設備，例如羅東高中學生上地球科學課，可以實際操作折射式望遠鏡及赤道儀。（圖由教育部提供）

高中職設施再提升，教育部投入逾2.5億元，補助全國418所高級中等學校充實教學設備，例如國立羅東高中地球科學課，學生可實際操作「折射式望遠鏡及赤道儀」；國立潮州高中開台灣可可「可可狂想曲」課，學生可使用「研磨機及破殼風選機」。

教育部國教署組長黃瀞儀說明，因應12年國教課綱，教育部支持全國高級中等學校課程發展與提升學生學習環境，持續推動「充實教學及實習設備計畫」，透過逐年挹注經費，協助學校更新教學及實習設備，建構優質的教學現場，去（2024）年補助全國418所學校更新一般科目設備經費，投入經費達2億5270萬5430元。

羅東高中增購「地球科學科加深加廣選修課程」教學設備，其中「折射式望遠鏡及赤道儀」提供學生實際操作望遠鏡親眼觀察的經驗，也新購外觀酷似水管的「光柵光譜儀」，讓教師可透過不同光源的安排，呈現發射光譜、吸收光譜及連續光譜，引導學生興趣可實際觀察不同氣體來推知恆星光譜的狀態，讓天文不再只是課本上的文字敘述。

國立永靖高工則更新「健康與護理課程」所需的「經絡穴位人體模型」及「食物份量模型」，透過具象實體模型，學生能更直觀地掌握人體重要的經絡穴位與功能，並學習每日均衡飲食的正確組成，進而提升學生的保健意識，並養成自我健康管理的良好習慣。

除了補助部定課程教學設備，教育部也鼓勵學校結合在地、校園及生活情境開設特色校訂課程，例如潮州高中以台灣可可探究為主軸，開設跨科目專題研究與實作課程「可可狂想曲」，增購「研磨機」及「破殼風選機」，讓學生能在課堂中親手操作可可豆發酵、研磨及破殼的過程，藉由豆仁型態及產出物，了解可可豆在不同製程中的變化。

教育部年投2.5億提升418校教學設備，例如潮州高中學生使用破殼風選機，將豆仁、豆殼分離。（圖由教育部提供）

