    首頁 > 生活

    新北10月房市成交量增14.2％ 永和增幅逾1倍

    2025/11/03 14:59 記者賴筱桐／新北報導
    新北市10月房屋交易移轉棟數增加最多的行政區為永和區。圖為永安市場捷運站周邊生活圈。（圖由新北地政局提供）

    新北市政府地政局今天公布今年10月房市交易概況，房屋移轉棟（戶）數共計4204棟，較9月增加524棟，增加幅度14.2%，其中以永和區增加179棟最多，增幅高達173.79%。

    根據統計資料顯示，10月房屋交易移轉棟（戶）數以永和區、板橋區、淡水區增加較多，與今年9月相較分別增加179棟、94棟、75棟，增幅分別為173.79%、31.86%、10.04%，分析原因為新成屋大批移轉棟（戶）數及中古屋移轉棟（戶）數增加所致。

    另外，以土地及房屋的交易案件量來看，新北市今年10月交易件數為4700件，較9月增加720件，增加幅度18.1%。

    至於交易棟（戶）數減少最多的前3名分別是中和區、林口區、蘆洲區，與今年9月比較，分別減少81件、30件、20件，減幅個別是21.38%、20%、21.05%。

    地政局表示，民眾若要了解新北市各行政區土地及房屋買賣成交案量情形，可至新北不動產愛連網查詢。

