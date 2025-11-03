為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    遠航飛機歷經多次拍賣 松山2機「雙11」拍賣

    2025/11/03 14:55 記者蔡昀容／台北報導
    目前停放於松山機場的2架遠東航空塗樣飛機，將於11月11日「雙11」拍賣。（記者蔡昀容攝）

    目前停放於松山機場的2架遠東航空塗樣飛機，將於11月11日「雙11」拍賣。（記者蔡昀容攝）

    目前停放於松山機場的2架遠東航空塗樣飛機，將於11月11日「雙11」拍賣。其中1架曾經易主，因積欠場站停留等費用，再度被拍賣，這次為第四拍，230.4萬元起標；另1架為首次拍賣，500萬元起標。

    遠東航空2019年起宣布停止營運，積欠交通部民航局台北國際航空站出境旅客服務費等費用，金額累積逾1億元。為追繳欠款，法務部行政執行署台北分署查封遠東航空名下飛機並進行拍賣。

    台北分署11月11日將在分署4樓舉辦拍賣，包括曾屬遠航的2架客機。首次拍賣的MD-83型客機，編號B-28007，底價為500萬元。

    另一架MD-82型客機，編號B-28017，這次是第四拍，底價為230萬4000元。該機最初首拍底價672萬元，歷經減價三拍，於2021年由威碩精密實業公司以450萬元得標；不過，該公司後續積欠民航局場站停留費等費用，航機再度被拍賣。

    根據台北分署揭露的拍賣資料，首次拍賣的B-28007，在2020年最後一次維修後，便停放迄今，機身腹部近機尾處有機殼脫落，駕駛艙及客艙窗戶四周及機身多處有膠帶貼補情形，起落架生鏽，機艙內駕駛艙窗戶周圍，部分膠條明顯脫落。

    至於即將第四拍的B-28017，2019年起停飛，並放置在室外停機坪超過6年，航機外觀的鋁合金鉚釘、螺釘扣件及起落架有鏽蝕，鋁合金金屬件表面具腐蝕裂紋，請應買人注意。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播