為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄驚見麝香豬躺路邊睡覺 市府查出是寵物豬將開罰飼主

    2025/11/03 15:08 記者陳文嬋／高雄報導
    市府查出該麝香豬為寵物豬，將依法開罰飼主。（記者陳文嬋攝）

    市府查出該麝香豬為寵物豬，將依法開罰飼主。（記者陳文嬋攝）

    正值非洲豬瘟防疫期間，全國豬隻禁止移出飼養場所，高雄市有民眾於楠梓都會公園附近人行道發現一隻麝香豬躺在路邊睡覺，農業局查出為民眾飼養的寵物豬；農業局認定該豬已移出飼養場域，將依違反《動物傳染病防治條例》規定，開罰5萬至100萬元罰鍰，提醒飼主切勿外出遛豬，以免受罰。

    民眾今於網路社群PO文，行經高雄楠梓都會公園附近，發現一隻麝香豬躺在人行道睡覺，稱吃飽閒逛遇到在地NPC，引起網友熱烈討論；農業局清查附近並無登記養豬場，查出為民眾飼養的寵物豬。

    農業局說，正值非洲豬瘟疫情防疫強化階段，依據中央「禁止輸送豬隻措施公告」規定，全國豬隻至11月6日12時止，禁止移出飼養場所，認定麝香豬已移出飼養場域，飼主涉嫌違反《動物傳染病防治條例》第43條第8款規定，可處5萬至100萬元罰鍰。

    農業局已派員前往稽查，後續將由防疫人員循線前往現場，執行環境消毒作業，並要求飼主將豬隻帶回原飼養場所不得外出，同時追蹤豬隻健康情形，也將要求飼主到案說明，以釐清事情真相。

    動保處呼籲，目前為非洲豬瘟高風險防疫期間，請民眾務必配合各項防疫規定，寵物豬也不得任意移動或外出活動，以免違法受罰並增加疫情傳播風險，防疫需要全民共同努力，守護養豬產業安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播