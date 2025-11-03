為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    花蓮光復災區愛心物資發放不均 議員質疑要有關係才能拿嗎？

    2025/11/03 14:47 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣議會今天進行單位質詢，縣議員楊華美詢問光復災區愛心家電發放問題。（記者王錦義攝）

    花蓮923光復洪災至今42天，花蓮縣議員楊華美、蔡依靜今在議會質詢中詢問，為什麼至今仍有災民1個電鍋都沒拿到，冰箱、洗衣機等大型家電也沒有下文，但有些家戶卻領到3、5件，非常不均。縣府客家處回應說，10月間受社會處委託幫忙發愛心小家電，目前已經發送完畢，業務移交給鄉公所，民眾若有沒領到的，可到公所洽詢。

    縣府客家處長潘乾鑑回應說，總共有電鍋、快煮壺（熱水瓶）、吹風機、電風扇4項小家電，分3梯次來發放，電鍋在9月29日已經發放完畢，其餘3項也在10月底發放完畢，但物資仍然還有剩餘少量，名冊跟物品全部移交給公所，若沒有領到的，即日起可以到鄉公所領取，以實際受災戶為主，「一門牌一組」。

    對於議員所說有些家戶沒有拿到、有些家領好幾件，處長潘乾鑑說，縣府發放的愛心物資一定是以受災門牌為主，一門牌一組，若議員有看到有些災戶拿到好幾件的，可能是有其他單位發送的，不是縣府多發的；而大型家電7日將先發送瓦斯爐，而冰箱、洗衣機則要依據廠商製造排程，廠商現有貨量無法供應下單量，縣府已經建議廠商有多少量就先出多少量，再依據出貨量規畫發放流程與對象。

    「難道現在要有關係的才能拿嗎？」議員楊華美說，直到昨天她到光復仍有災民跟她反映連電鍋都沒有拿到，這次災情，所有災民需要的東西、所有現場的需求，縣府通通無法仔細盤點，受災戶名冊到現在還不完整，發物資最重要的是「不患寡而患不均」，現況就是明明白白的「不公平、不平均」，縣府從頭到尾都沒有扮演好「統整資訊、指揮協調」的角色。

    議員蔡依靜則說，現在就是每家裡面的情況是不一樣的，她自己的團隊是1條街、1條街這樣走，然後去登記災民少了什麼，他家有沒有什麼需求，但縣府有這樣做調查嗎？也提醒縣府，發放小型家電的過程中，發現有實際受災災民領不到物資的狀況發生，提醒縣府應留意受災名冊的準確性，也要確實交接給鄉公所。

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流潰決重創光復鄉，花蓮縣政府已分3梯次發放完畢4款小型家電，預計7日開始發放瓦斯爐等大型家電；圖為縣府發放小型家電。（資料照）

