華信航空跟進！ 5國籍航空禁止託運藍芽耳機及充電盒

華航、長榮航空、立榮航空、華信航空、台灣虎航禁止藍芽耳機及充電盒託運。（記者蔡昀容攝）

旅客攜帶電子產品搭機限制多，目前國籍航空中，台灣虎航、長榮航空、立榮航空及華航禁止藍芽耳機及充電盒託運，華信航空今（3日）也發布公告，11月3日起，國內線航班藍牙耳機（含充電盒）限以手提或隨身方式攜帶上機，禁止託運。

立榮航空近日發布公告，禁止旅客託運藍芽耳機（含充電盒），僅能手提或隨身攜帶。原因是耳機放入充電盒會自動充電處於待機狀態，若放置託運行李內，即不符合個人可攜式電子設備（PED）託運需「完全關機」要求；此外，藍芽耳機無線充電盒屬於「備用電池－行動電源裝置（Spare Battery-Power Bank）」，需全程手提，禁止託運。長榮航空也採取相同作法。

華航說明，藍牙耳機屬於可攜式個人電子用品，內建鋰電池不可託運，相關使用須符合電子用品使用規範。

台灣虎航官網則明確規定，基於飛航安全考量，藍芽耳機充電盒及手持電風扇內建鋰離子電池者，僅能以手提或隨身攜帶方式上機。

星宇航空說明，目前未特別針對藍牙耳機品項規定，但針對鋰電池用品有詳細規範。鋰電池須符合聯合國和標準手冊測試要求，如託運安裝有鋰電池的電子設備，需採保護措施保護設備，避免受損及意外啟動，且設備須完全關閉，不能是睡眠或休眠模式，除非鋰離子電池功率小於2.7Wh或鋰金屬電池的鋰含量小於0.3克。

華信航空先前即發公告建議旅客手提或隨身攜帶藍芽耳機（含充電盒）上機，今天則進一步發布公告，「為確保飛航安全，自11月3日起，國內線航班之藍牙耳機（含充電盒）僅限以手提或隨身方式攜帶上機，禁止託運。」請旅客出發前確認託運行李內容，確保航班安全及作業順暢。

