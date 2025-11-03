航太座椅零組件龍頭沈文振新書發表 曾志朗：洪蘭百本著作比不上這一本

北科大名譽博士沈文振（右二）捐資母校，北科大「靜誼空間」今日舉行揭牌儀式。（圖由北科大提供，北科大學生陳家豪攝）

國立台北科技大學今（3）日舉行「靜誼空間揭牌典禮暨名譽博士沈文振董事長新書發表會」，拓凱實業董事長沈文振在自傳新書「以5微米連結世界」中分享他如何帶領團隊在「碳纖維複合材」領域不斷突破創新，做到5項世界第一；中研院院士曾志朗則說，他受妻子洪蘭之託到場轉達，洪蘭百本著作也比不上沈文振這一本。

沈文振從運動休閒產品如網球拍等做起，跨足波音、空中巴士供應鏈，成為航太座椅零組件市占第一的台灣企業。北科大校長王錫福表示，沈文振是北科大校友、名譽博士，與妻子甘美華回饋母校，全額捐助北科大藝文中心濟慶館及「靜誼空間」改善工程，讓師生與民眾可享有美學與人文場域。

曾志朗致詞表示，他的妻子洪蘭（認知神經科學家）正在歐洲巡迴演講，特別託他向沈文振轉達「洪蘭的著作近百本，但都比不上沈文振這一本的重量。」台灣有沈文振，讓他們感動，看見了未來；也回憶他第一次見到沈文振是在台灣閱讀協會，那時他擔任教育部長，協會推動閱讀、網路與生命教育近20年，而沈文振正是生命教育的代表。

曾志朗說，後來他擔任中研院副院長，推動太空研究，當時到夏威夷天文觀測站參訪，看到10個國家的望遠鏡，其中一座屬於我國中研院，使用的結構材料很特別，他國用鋼鐵，我國卻用碳纖維，原來這能解決冷縮熱漲的問題，也成為台灣航太的重要技術基礎，那時他就想到「Top Key」，不只要打開門，更要「打開天空」，台灣能成為發現黑洞的5個國家之一，就是這種精神的體現。

曾志朗也提到，後來他在香港高等科學研究院任職時，聽說有一位台灣人（沈文振）獲獎為世界重要慈善家，特別趕去頒獎現場，為台灣感到驕傲，沈文振還帶領企業員工淨灘，以行動實踐社會責任，他告訴他的學生：「如果沒有讀這本書，就不能選我的課。」沈文振是台灣精神的象徵，從牛背上的農家子弟，到企業界的偉大人物。

沈文振表示，北科大孕育了他的專業與人生志業，期盼透過這份心意，為母校打造兼具人文氣息與現代感的學習環境，讓更多學子在美的氛圍中成長，美感教育並非在專業學習之外，而是培養完整人格的重要基礎，期望北科大成為兼具科技與人文關懷的典範。

北科大名譽博士沈文振（左）今日捐資支持母校北科大校園建設，北科大校長王錫福（右）代表受贈。（圖由北科大提供，北科大學生陳家豪攝）

北科大今日舉行「靜誼空間揭牌典禮暨名譽博士沈文振董事長新書發表會」。（圖由北科大提供，北科大學生陳家豪攝）

