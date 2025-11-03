非洲豬瘟排除人車豬感染源 應變中心：應來自未完全蒸煮廚餘

台中市梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，農業部次長杜文珍說明中央最新疫調結果。（記者羅沛德攝）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，台中市府提交的疫調初步報告卻有多項缺失，中央派遣專家團隊協助台中市府執行疫調，並於今（3日）公布，非洲豬瘟中央災害應變中心表示，經過2.5天調查，雖然仍很多資料無法取得，但可推論排除人、車、豬等感染源，推測來源可能就是來自未完全蒸煮的廚餘。

農業部次長杜文珍表示，目前全國除台中梧棲場外，都沒有其他案場，經過中央團隊2.5天調查，目前推測可能來源是來自未完全蒸煮的廚餘，杜文珍表示，經過調查，該案場不只使用台中梧棲清潔隊的廚餘，周遭鄰居因為知道該案場會使用廚餘養豬，因此都會將廚餘放到該場門口供飼主使用，飼主自家沒有吃完的食物也會做為廚餘使用。

另也查出梧棲清潔隊的民生廚餘也不只提供該案場，還有提供另一C廚餘養豬場，該C廚餘養豬場為大場，但C場都有按時上傳蒸煮資料，都有確實蒸煮，並且經過多次檢驗都是陰性。

杜文珍表示，若該案場有確實蒸煮廚餘，應該會使用燃料，但經查該案場在今年4月僅叫了2桶各20公升的瓦斯，去年則只叫了3桶瓦斯，隨國軍進場清消後，也發現案場仍有這2桶瓦斯，現場也沒有燃燒柴薪的痕跡，另經查該案場的廚餘車踏板也被檢出陽性，另經查該場儲放廚餘的地方附近的豬隻欄死亡率高達39.3%，但吃飼料的豬欄死亡率為2.5%。

中央疫調團隊成員之一的台大獸醫系兼任教授蔡向榮表示，梧棲案場9月該有的養豬場紀錄簿毀損，該飼主主張是用裝潢剩下的木柴蒸煮廚餘，但現場查無柴薪焚燒後的痕跡，也無法提出佐證資料，另也查出飼主會拿舊的蒸煮資料冒充上傳等，以及梧棲清潔隊的廚餘流向說明不清，直到請警方提供廚餘場出入車輛的監視資料，才發現領用廚餘的還有他場的車輛，因此經過流行病學分析，可確認廚餘是最大的可疑來源；中興大學終身特聘教授張照勤則表示，從豬欄的感染死亡率等可確定來源就是來自未蒸煮的廚餘。

農業部長陳駿季進一步補充，目前先釐清病毒可能來源，雖疫調已告一段落，但中央的疫調團隊不會解散，也後精進後續的管理，確保台灣可轉為非疫區。

