北捷逾4萬份獎項天天抽至11/30 可獲單趟免費搭乘券、捷運點

「台北捷運GO」APP會員突破100萬人大關，台北捷運公司表示，即日起至11月30日，北捷會員每天登入活動頁面，可免費抽獎一次，計將抽出4萬2300個名額，獎項包含單趟免費搭乘券、捷運點數等，其中，捷運點數可至合作店家消費或兌換商品，或是捐出點數，轉換成捷運、貓空纜車、兒童新樂園、北投會館住宿券等票眷，贈予弱勢兒童。

北捷表示，11月30日（含）前，台北捷運會員每日登入活動專屬頁面，可獲一次免費抽獎機會，4萬2300個獎項有捷運點1點3萬名、捷運點5點3000名，以及北捷單趟免費搭乘兌換券、北捷商品館九折券、藥妝店現金折價券50元各3000名，還有北捷蛇年紀念幣300名。

此外，綁定電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡等）的北捷會員，可依搭乘哩程累積減碳量，減碳量每達2.5公斤可領捷運點2點，每人每月最高8點。乘坐捷運每人每公里可減碳0.025公斤，北捷舉例，台北車站至市政府單趟約5公里、往返10公里，通勤10天可達2.5公斤門檻。

另，即起至12月31日，每月加碼抽出200名綁卡搭捷運的會員，贈送捷運點99點，中講點數將於次月12日自動歸戶。捷運點數可用於北捷點數行銷活動、合作店家消費或兌換商品，可在APP首頁點選「捷運點」，進入銷點、累點地圖查詢。

北捷補充，日常消費折抵之外，捷運點數也能捐出，至11月16日止，北捷會員參加「點數傳愛，築夢假期」公益活動，將點數轉換為捷運一日票、貓空纜車一日票、兒童新樂園一日樂fun券或北投會館住宿券，由市府社會局協助提供弱勢家庭孩童使用。

