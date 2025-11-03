廚餘減量有妙招！竹縣府好客食堂 不要飯可換蛋換菜

新竹縣政府「好客食堂」每天中午約有5、600人在此用餐或外帶。（記者黃美珠攝）

因應非洲豬瘟全面禁止用廚餘養豬，新竹縣政府前棟地下室的「好客食堂」5家餐廳業者，在縣府輔導下，協助用餐者主動減少產出廚餘有妙招，祭出可以客製化做餐，對於不想吃飯、或是飯量要求減半的人，能改換成加蛋或其他菜色，有的甚至給予減價的好康。業者之一的古秀華說，防疫人人有責外，他們也把縣府同仁當成家人之故，所以提供這樣的出餐服務。

新竹縣長楊文科獲悉「好客食堂」的前述作法，今天中午就扮演「刺客」實際體驗餐廳業者的前述服務，要求為他客製化一份只要7、8分飽就好的便當，趁機錄製「惜食減廚餘，守護台灣豬」的宣傳影片，呼籲民眾一同響應「吃多少、點多少」，惜食也守護豬農，一兼二顧。

新竹縣府的「好客食堂」是原來縣府員工餐廳的轉型，目前有：珍味餐坊、泰有義司、明人素食、傳香、朵拉蔬食5個業者進駐，開張時間隨縣府的上班時間，每天中午約有5、600人到此用餐。

業者直言，「好客食堂」附設的廚餘桶，會收取整個縣府包含外訂的便當、餐飲廚餘，1天下來，平均廚餘桶都會收到8分滿，有時縣府活動較多、訪客較多時，甚至會收到滿滿1桶如小山般的廚餘，現在因為防疫，廚餘無處可去，他們5家業者不約而同都祭出前述「不要飯可換蛋、換菜」，或是減量換菜、甚至減價的方式，間接幫忙用餐者減少廚餘的產生。

新竹縣政府「好客食堂」業者們都提供點餐者減量換餐甚至減價的貼心服務，間接帶動廚餘減量。（記者黃美珠攝）

