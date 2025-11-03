中市非洲豬瘟前又有鼬獾狂犬病 議員批市府已失民眾信任

多位市議員要求台中市府成立人畜共通聯防平台。（記者蘇金鳳攝）

台中市不但爆發非洲豬瘟，先前太平區在7月還出現三例鼬獾狂犬病，民進黨議員張玉嬿痛批民眾對市府的防疫已失去信心，尤其狂犬病屬於人畜共通傳染病，讓居民更憂心，但台中市衛生局卻無遭咬傷或預防相關指引訊息，要求市府成立跨局處的台中市「人畜共通聯防平台」並加強宣傳。

副市長黃國榮表示，狂犬病問題長年都有在處理，呼籲民眾不要過度憂心，至於台中市人畜共通聯防的平台則牽涉較多業務，將研議討論。

議員張玉嬿、王立任、黃守達、謝志忠、表示狂犬病是人畜共通傳染病，市府卻呈現「農業局只管動物，衛生局只管人」的分治亂象。

張玉嬿表示，太平區在今年7月出現3例鼬獾狂犬病，接續10月又爆發非洲豬瘟危機，市府已失去民眾的信任，她強調，狂犬病發作後，若未適時診治，致死率是百分之百，非單純動物疫病，而是一場公共衛生危機。

張玉嬿指出，狂犬病是人畜共通傳染病，要由農業局與衛生局共同負責防疫監測與風險溝通，僅由農業局公布犬貓疫苗注射場次，衛生局卻未出面說明人員防護、暴露後處理及就醫管道，這樣的防疫體系如何讓人安心？

她要求市府成立「人畜共通傳染病聯防平台」，跨局處建立資訊通報與應變SOP，做到人畜聯防、主動作為，以最高層級的聯防應變，保障市民生命安全。

