    首頁 > 生活

    新北微笑山線11/8到深坑開派對 邀民眾上山Chill一下

    2025/11/03 13:50 記者黃政嘉／新北報導
    新北市觀旅局11/8在深坑舉辦「微笑山線Party Day：一起上山Chill一下」活動。（新北市觀旅局提供）

    新北市觀光旅遊局將於11月8日上午10點至下午5點在深坑兒童遊戲公園及深坑廳舉辦「微笑山線Party Day：一起上山Chill一下」活動，結合舞台演出、體驗闖關、知識競賽、創意手作與森Chill市集，讓民眾在悠閒氛圍中探索山林魅力，體驗微笑山線的文化韌性與生活美學。

    觀旅局指出，現持續藉「微笑山線」品牌串聯天上山、大棟山、鳶山、二格山、五分山等5大山系登山步道，推廣山林旅遊與環境教育。Party Day活動包含趣味闖關、知識競賽以及手作體驗、舞台表演及「森Chill市集」，完成主辦單位規劃體驗活動，即可獲得「微笑山線筋膜球」、「微笑山線綠綠種子袋」及摸彩券，有機會抽中樂高積木等獎品。

    觀旅局此次也邀集微笑山線5家服務據點與15家獨立品牌攤商，販售文創、手作與山城特產，並導入「新北幣 NewTaiPAY」數位支付回饋機制，完成指定任務就可領取100元新北幣合作店家優惠券，鼓勵民眾以行動支持在地店家，形成社區正向循環。

    觀旅局長楊宗珉表示，此次「微笑山線 Party Day」不僅是親子同樂會，更是推動山林教育與地方品牌的實踐活動，讓民眾在輕鬆氛圍中，學習環境知識，並鼓勵大家在假日走進新北家山，民眾活動當天也可先到深坑周邊步道走走，享受大自然的清新，更多活動資訊可上「新北旅客」臉書粉專查詢。

    「森Chill市集」邀20攤獨立品牌擺攤。（新北市觀旅局提供）

    現場也有手作活動體驗，將山林各種素材變成手作小物。（新北市觀旅局提供）

