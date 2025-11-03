諾獎得主爆川普砍研究經費 曾志朗：「國際人權科學家網絡」啟動協助

中研院院士曾志朗今天參加北科大活動時爆料，諾貝爾獎得主、美國耶魯大學教授James E. Rothman（詹姆斯．E．羅思曼）剛申請的研究經費，遭美國總統川普政府砍掉。（圖由北科大提供，北科大學生陳家豪攝）

中研院院士曾志朗今（3）日出席國立台北科技大學活動致詞時表示，諾貝爾生醫獎得主、美國耶魯大學教授James E. Rothman（詹姆斯．E．羅思曼）昨晚來台灣，提到美國總統川普政府砍掉他剛申請的研究經費，他因此很困擾。

曾志朗表示，他身為「國際人權科學家網絡（International Human Rights Network for Scientists, Engineers,and Medical Personnel，IHRN）」13位委員之一，在科學家、工程師與醫護人員受到政治壓力時提供協助，昨晚為此開會到今早凌晨4點多。

「國際人權科學家網絡」係由全球約90個國家級科學院，如美國國家科學院、英國皇家學會、德國科學院、法國科學院等共同組成，於1990年成立，知名神經科學家Ruth L. Kirschstein、Torsten Wiesel（1981年諾貝爾生理醫學獎得主）等人發起，關注全球的科學家、工程師與醫護人員受到不當政治迫害、拘禁、審查或限制自由的案件，設有13位國際委員，來自不同國家，由各國科學院推舉，多為知名科學家或曾任國家科學院領導者，是1個由全球學術界組成、專門維護學術自由與人權的國際組織。

James E. Rothman（詹姆斯．E．羅思曼）是耶魯大學教授，與Randy W. Schekman（蘭迪·謝克曼）、Thomas C. Südhof（托馬斯·聚德霍夫）共同榮獲2013年諾貝爾生醫獎，其妻Joy Hirsch（喬伊·赫希）也是耶魯大學教授，受邀在今年11月7日於長庚大學進行專題演講。

中研院院士曾志朗（前排左一）今日參加北科大活動表示，諾貝爾獎得主、美國耶魯大學教授James E. Rothman（詹姆斯．E．羅思曼） 剛申請的研究經費被川普政府砍掉。（圖由北科大提供）

