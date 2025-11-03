鮮饗宜蘭農舖開幕 行銷在地優質農漁畜產品重要通路

宜蘭縣農會經營的鮮饗宜蘭農舖今天開幕。（圖由宜蘭縣農會提供）

宜蘭縣農會經營的鮮饗宜蘭農舖今天（3日）開幕，標榜是全縣最大的在地當季有機及友善農漁畜產品銷售平台，也是推廣行銷的重要通路，即日起到11月30日，生鮮商品9折優惠。

宜蘭縣農會生鮮超市經營36年後，9月底結束營業，原址轉型為鮮饗宜蘭農舖，縣農會理事長劉金德、常務監事林登財、總幹事李長珊等人，今天參加開幕儀式，店內設有在地白米區、新鮮水果區、農民直銷站、宜蘭縣農漁會產品區、全國農漁會產品區、生鮮漁畜產品區，提供消費者多樣化選擇。

宜蘭縣農會總幹事李長珊指出，鮮饗宜蘭農舖由縣農會處理場嚴選宜蘭在地當令食材，並集結全國各地農漁會精選產品，透過集中展示與銷售方式，打造成兼具有機及友善的農漁畜產品銷售平台。

李長珊說，鮮饗宜蘭農舖不僅是推廣在地優質農漁畜產品重要通路，更是支持農漁民、推動永續農漁業發展重要據點，營業時間為週一至週六上午8點30分至下午5點30分。

鮮饗宜蘭農舖標榜是全縣最大的在地當季農漁畜產品銷售平台。（圖由宜蘭縣農會提供）

宜蘭縣農會生鮮超市9月底結束營業，原址轉型為鮮饗宜蘭農舖。（圖由宜蘭縣農會提供）

