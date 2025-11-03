吳音寧掌台肥 畜牧界力挺：帶領提高國產原料自給率最佳人選

前北畜總經理姚量議。（取自姚量議臉書）

吳音寧將接替台肥董事長李孫榮，該人事案引發藍白批評，前北畜總經理姚量議今（3日）表態力挺，他指出台肥生產的肥料佔國內市佔率逾8成，台美關稅變局下，肥料穩定控管是關鍵，隨廚餘禁用後，廚餘轉肥料更重要，需要經驗豐富的吳音寧執行。

曾擔任北農總經理、現任行政院中部聯合服務中心副執行長的吳音寧將接台肥董事長，過去從未關切過台肥董事長為何人的藍白開始砲轟該人事案，許多農業界人士則跳出來力挺吳音寧，姚量議指出，吳音寧出身於農村，本身有豐富的基層經驗，過去任職於北農時，更是國內菜價最穩定的時刻，「吳音寧唯一的問題就在於只會認真做，不懂得嘴巴說。」

姚量議進一步指出，國內的肥料原料幾乎都倚賴進口，在地緣政治與台美關稅變局下，掌握國內肥料8成市佔率的台肥公司更是穩定肥料控管的關鍵，尤其隨非洲豬瘟疫情後，國內廚餘勢必將有更多須轉為肥料運用，還有隨養雞場增加的雞糞去化處理等問題，更需要吳音寧這樣有理想、有拚勁，還有認真努力的人引入科學製程協助國內肥料逐步轉型，並擴大本土原料的使用。

姚量議表示，提高國內肥料原料自給率已經是刻不容緩，他表示吳音寧有經驗有衝勁，力挺吳音寧就是此時刻帶領台肥的最佳人選。

