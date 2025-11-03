台南「做工行善團」為弱勢修屋 12年累計完成312戶

台南市府為今年度工會評鑑績優單位、卓越人員，修屋暨義剪志工等頒獎，熱鬧表揚。（記者吳俊鋒攝）

台南市政全國首創透過民間團體力量，發揮公、私協力，結合9工會與1企業共推「做工行善團」，持續為弱勢家庭修繕房屋，12年來，累計完成312戶，愛心令人感動，今天接受表揚。

市府勞工局今天在善化文康育樂中心舉行「114年度工會評鑑績優單位暨卓越工會領袖、會務人員、房屋修繕暨義剪志工等表揚活動大會活動」，副市長葉澤山首先頒發五心職場獲獎績優單位，包含台灣基督長老教會新樓醫療財團法人附設麻豆新樓醫院護理之家、森霸電力公司等2家。

請繼續往下閱讀...

葉澤山也頒獎表揚200家優等工會、88家甲等工會、11名卓越工會領袖、13名卓越會務人員，以及齊心參與做工行善團23家工會團體，還有669位房屋修繕與義剪志工，感謝他們的付出，齊心打造「希望家園」施政願景，成就台南的榮耀。

葉澤山推崇各總工會一直以來與市政府齊心合作，攜手為保障勞工朋友的權益努力以赴。

葉澤山肯定獲得評鑑優等、甲等工會的理、監事幹部，以及會務人員的辛勞，也恭喜得獎的卓越工會領袖暨會務人員，並勉勵修繕義剪志工伙伴們，分享台南溫暖的愛。

葉澤山強調，建立良好的勞資關係，並營造勞工友善的就業職場，是市府施政的首要目標，勞工局將持續擔任好溝通協調，以及公正第三者的角色。

葉澤山也認為，弱勢勞工家庭房屋修繕服務，以及義剪志工發揮所長，用愛心與實際行動相挺，善行值得嘉勉，一起讓台南成為「幸福、永續」有愛的城市。

勞工局長王鑫基表示，2013年開始推動做工行善團，大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會、台南市木工業、泥水業、電氣業、油漆工程業、電子機械加工、鋁製品製造裝配等職業工會與台南市餐飲業產業工會等9大工會，加上正懿企業公司共10大修繕團隊，持續助弱勢勞工家庭房屋修繕，打造有情有疼心ㄟ厝。

截至今天，做工行善團已完成312戶房屋修繕，動員志工1萬5948人次，因志工投入而節省人力工資約3987萬元。

2020年更在總統賴清德牽線下，成功建立台南與屏高嘉等3縣市「房屋修繕」經驗傳承平台，建立「善與繕的愛心圓」循環，將義舉遠播，推向全國各地。

另外，台南市新娘秘書產業工會、台南市理燙髮美容業、文化創意美學、男子理髮、美髮美容技術指導員、美姿禮儀造型、大台南市理燙髮美容業、大台南婚禮設計服務人員、台南市美容業職業工會、台南市人體彩繪從業人員職業工會、台南市理髮業職業工會、大台南美髮美容技術指導員職業工會等12大工會主動加入「有情有疼心、義剪亮容顏」活動，以自己的專業幫助弱勢。

自2015年4月起迄今，已完成584場次，有5966人次志工主動投入服務，為2萬8023位弱勢者朋友義剪。

愛心再延續的「義剪2.0」，體貼提供客製化剪髮理容服務，以及化妝、美膚美容、美姿禮儀技術指導，善行令人讚賞。

今天活動除表揚台南市電氣業職業工會等200個優等工會，台南市鑲牙齒模承造業職業工會等80個甲等工會；還有經勞工局評選的11位卓越工會領袖、13位卓越工會會務人員。

120位做工行善團的志工，以及12個工會、80位辦理義剪服務的愛心志工等，也都接受市府表揚。

副市長葉澤山頒獎表揚今年度工會評鑑績優單位、卓越人員，修屋暨義剪志工等。（記者吳俊鋒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法