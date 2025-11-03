無關去蔣化 嘉義義竹「中正堂」已成危險建築將拆除改建

嘉義縣義竹「中正堂」因災損嚴重規劃拆除改建。（記者蔡宗勳攝）

位於義竹國小校園一隅，屬義竹鄉公所所有的「中正堂」，原本就有水泥剝落、鋼筋裸露的情形，禁不起丹娜絲颱風的重創，基於安全考量於7月7日起全面封閉。義竹鄉籍議員翁聰賢與黃金茂今天上午在議會定期會發言強調，地方已凝聚「中正堂」拆除改建共識，希望縣府協助向中央爭取經費重建。

翁聰賢指出，位於精華區的「中正堂」產權歸公所，平常大多交由義竹國小使用，因為興建年代久遠，雖幾經修繕，但已不符合現代使用需求，地方早就期待拆除改建，這次不堪風災摧殘成了危險建築，希望縣府教育處與民政處可以跨局處合作，尋求中央的奧援，重建成兼具運動與聚會功能的場館。

黃金茂說，「中正堂」封館造成諸多不便，今年鄉公所舉辦模範父親表揚就跑到朴子，希望身為義竹子弟的縣長翁章梁卸任之前，全力向中央爭取經費改建。

翁章梁表示，教育處已向上級爭取改建經費，但地方希望要具有聚會的功能，將再向中央詢問是否運動場館可以兼具開會聚會功能，強調縣府團隊對義竹「中正堂」的規劃重生一定全力以赴。

義竹鄉長黃政傑說，「中正堂」是鄉內大型集會中心，提供鄉內民眾集會、婚宴等租借，或機關辦理大型活動之場所，也是災害發生時的大型收容處所，目前因風災受損嚴重而封閉。將朝拆除重建方向進行，初步規劃新建物為複合型多功能場館，包括結合運動設施及社政服務空間，將分別向各主管部會申請補助經費。

嘉義縣義竹「中正堂」水泥剝落鋼筋裸露的怵目驚心畫面。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣義竹「中正堂」因災損嚴重封館中。（記者蔡宗勳攝）

