屢遭檢舉被開單叫苦連天 南市和順工業區商家陳情市長

台南市和順工業區成立已超過30年，周遭逐漸形成商圈，約有近60家小吃、飲料等商店。近來，屢遭人檢舉不符地目，而遭南市都發局開罰，商家苦不堪言。南市市議員邱昭勝今天總質詢，質疑市府一手發執照給商家營業，另一手卻以地目不符開單，每張6萬起跳且連續罰，商家叫苦連天。南市都發局表示，將向中央反映，可否修正。

邱昭勝今天也代表商家將陳情書遞交給市長黃偉哲，希望市長能協助解決，給商家一線生機。他表示，和順工業區旁，從安和路二段到台江大道都是工業區用地，政府公告不能從事商業行為，現在一些飲料、便當店全都不合法，商家頻頻遭市府都發局以地目不符開罰單，既然是地目不符，當初何以發照？

南市經發局長張婷媛說，執照核發會聯合都發與水利局審查地目跟項目才發照。

南市都發局長林榮川表示，當初規劃工業區，主要做為工業使用，但當地有一些零碎土地，同意商業行為，後來因中央擔心商家佔據工業區面積太多，才在2015年公告工業區用地不得有商業行為，公告前已成立商家基於信賴保護原則，並未納入規範，但公告後則不行，由於是全國統一規範，將向中央反映，看能否修正。

