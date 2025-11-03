竹縣各級農會秋收「獻寶」 今起3天舉辦年度農產業成就聯展

新竹縣峨眉鄉苦茶產銷班第4班榮膺今年全國10大績優農業產銷班，縣府今天頒獎勵金100萬。（記者黃美珠攝）

「2025新竹縣農業推廣聯合成果展」今起連3天在新竹縣農會3樓登場，場中集結1年來的縣內各農產業的推廣成果，依農事、家政、四健、綠色照顧以及食農教育5大主軸呈現。開展慶祝會上一併表揚年度表現績優的各產銷班、農民以及農會服務人員等；其中峨眉鄉農會的特用作物（苦茶）產銷班第4班，今年從全國5700多個產銷班中榮膺全國10大績優班，副縣長陳見賢、農糧署北區分署長林傳琦等一起代表縣府頒發100萬元獎勵。

縣農會總幹事李筱華說，這個聯展將持續到週三，除靜態展示各農會綠色照顧班、四健會、家政班員們手工呈現各農會在地特色的生活好物，新竹縣青農聯誼會也採用新竹在地食材，做出多種讓人垂涎的烘焙點心助陣。

動態活動上，今天下午有「最長壽司」DIY體驗，同樣使用在地稻米跟蔬菜，給民眾自己鋪飯、擺料，再合力捲出最長的壽司。明天將有以新埔仙人掌為染料的植物染活動，與利用竹北新豐栽種的黑豆，實作出黑豆茶、冰心黑豆糕的課程。聯合展最後1天會有「一人一道菜」活動，要求拿取新竹在地新鮮食材入菜再比拚創意端上桌享用。

今天聯展開幕式上，除頒發100萬給峨眉農會的特用作物（苦茶）產銷班第4班，同場也表揚今年在全國稻米達人選拔賽中獲得佳作的新豐青農劉政雨、贏得全國10大綠色照顧優良典範的芎林農會，以及縣內各級農會服務超過20年以上的績優服務人員等，從各種領域給為台灣農業加分的人掌聲。

新竹縣各級農會即日起3天舉辦年度成果聯展，吸引民眾踴躍前往了解。（記者黃美珠攝）

新竹縣青農聯誼會也用新竹在地食材，手工做出各種讓人食指大動的糕點。（記者黃美珠攝）

