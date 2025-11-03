大雅工廠違章增建被民眾檢舉 業者稱想改善圍牆

都發局在工廠前張貼公告，要求業者停工。（記者歐素美攝）

台中市大雅區潭佳精密科技公司承租舊廠房改建，因該廠房為既有違建，居民抗議業者加蓋，且舊有高聳圍牆擋住附近巷道的紅綠燈，影響交通安全，台中市都市發展局今天到場查察，勒令業者停工。業者表示，原本要加建廁所及改建降低圍牆高度，因居民檢舉目前已停工，也無法改善；都發局都市修復工程科長李俊宏表示，業者增建的建物需拆除，但圍牆部分，市府將進一步了解，輔導改善。

民眾向本報投訴指出，大雅區潭佳精密科技公司廠房違建，都發局已在工廠張貼公告指出該房為施工中違建，要求立即停工，但業者仍利用假日等偷偷施工。

請繼續往下閱讀...

民眾並指出，該廠為既有違建，高聳的圍牆擋住大雅區神林路一段170巷對向的紅綠燈，影響用路人安全，要求拆除；另業者增建，將後方的防火牆整個擋住。

記者今天到場，潭佳精密科技公司人員表示，工廠廠房為承租，為改善圍牆及增建廁所才動工，結果因民眾檢舉，目前已停工，原本圍牆要降低改為柵欄，現在也無法施作；至於防火牆增建部分，是業者承租之前就有，並非該公司所為。

都發局都市修復工程科長李俊宏表示，都發局今天已派員要求業者停工，日後並需將現場增建物品移走，至於圍牆影響用路人安全問題，都發局今天才獲知，若業者願意改善，市府進一步瞭解後，會輔導協助業者改善。

大雅區神林路一段170巷對向的紅綠燈，被右側工廠高圍牆整個擋住。（記者歐素美攝）

工廠後方的防火巷被工廠鐵皮加蓋整個擋住。（記者歐素美攝）

工廠內增建物，都發局要求業者需移除。（記者歐素美攝）

業者表示，高聳圍牆原本要改為如門口的低矮柵欄，現在卻動彈不得。（記者歐素美攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法