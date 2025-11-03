白堊紀4恐龍登郵票 中華郵政11/7發行

中華郵政以白堊紀4種恐龍為主題發行郵票，11月7日發行。（圖由中華郵政提供）

新的恐龍郵票來了！中華郵政以白堊紀晚白堊世4種恐龍為主題，規劃發行1張小全張，內含4枚面值15元郵票，預定11月7日發行。

中華郵政說明4枚郵票內容。首先是泰坦巨龍類，牠屬於蜥臀類恐龍，世界各大陸皆有其化石紀錄，推測是地球史上最大陸生動物，身長可達20公尺以上。以植物為主食，一次能產下數十枚蛋，並將蛋埋於土中、依靠地熱孵化。郵票上的復原圖，描繪生存於印度的泰坦巨龍類。

鴨嘴龍類屬於鳥臀類恐龍，世界各大陸皆有發現其化石。具群居性，且可能重複使用同一片區域築巢，每兩窩巢之間距離約略相等。鴨嘴龍父母會照顧幼龍到離巢，顯示其擁有複雜社群行為。郵票復原圖描繪生存於美國的鴨嘴龍類。

竊蛋龍類屬於蜥臀類恐龍，生存於東亞與北美洲，被認為在偷吃原角龍蛋而得名。後期研究指出，當初認為被竊的蛋為竊蛋龍類的胚胎，說明竊蛋龍其實在保護自己的蛋。郵票復原圖描繪生存於蒙古的竊蛋龍類。

鐮刀龍類屬於蜥臀類恐龍，其化石多發現於亞洲與北美洲，有三根如鐮刀般巨大爪子，以植物與昆蟲為主食。一般認為有羽毛，但不具飛行能力，蛋的外觀、尺寸與鴨嘴龍類相似。郵票描繪生存於蒙古的鐮刀龍類。

中華郵政表示，配合郵票發行，印有首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片，提前於11月5日開始發售；另製作預銷首日戳小全張封於11月7日郵票發行當天出售。民眾可至37個長期集郵訂戶作業局或上網至「i集郵」選購，亦可向各地郵局預約購買。

