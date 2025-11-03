機車駕訓全額補助 嘉市加碼410名

嘉市為提升駕駛安全，今年再加碼410名機車駕訓全額補助。（嘉市政府提供）

交通部公路局推廣機車族考駕照，補助駕訓費用每人1300元，嘉義市同步編列預算補足差額，市府交通處今天表示，今年原補助900個名額已全數用罄，為鼓勵更多市民參訓，提升用路安全，因此加碼再提供410個全額補助名額，即日起開放申請，歡迎市民把握機會。

市府表示，嘉市地區機車駕訓費用約3200至3500元，市府自2022年起配合公路局推動機車駕訓補助政策，並於去年擴大至「全額補助」，期望透過補助措施降低市民負擔，讓市民能免費參加訓練，提升駕駛安全。

請繼續往下閱讀...

交通處長許啟明說，市府推動機車駕訓補助計畫以來，獲市民熱烈響應，今年原本補助900個名額已全數用罄，為鼓勵更多人參訓、提升用路安全，特別加碼再提供410個全額補助名額，讓更多人能免費參加機車駕訓課程，學習正確的防禦駕駛觀念，守護自身與他人安全。

駕訓課程包含6小時學科訓練（含駕駛道德、交通法規及汽車構造各2小時）及10小時術科訓練（含模擬實際道路駕駛），由專業教練於安全場地中指導，讓學員能掌握安全騎乘要訣。

凡自今年1月1日至12月31日在嘉義縣、市合法設立機車駕訓班參訓，並考取機車駕照的市民，可由駕訓班協助申請訓練費補助，新增410位名額即日起開放申請。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法