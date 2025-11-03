為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    機車駕訓全額補助 嘉市加碼410名

    2025/11/03 13:10 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉市為提升駕駛安全，今年再加碼410名機車駕訓全額補助。（嘉市政府提供）

    嘉市為提升駕駛安全，今年再加碼410名機車駕訓全額補助。（嘉市政府提供）

    交通部公路局推廣機車族考駕照，補助駕訓費用每人1300元，嘉義市同步編列預算補足差額，市府交通處今天表示，今年原補助900個名額已全數用罄，為鼓勵更多市民參訓，提升用路安全，因此加碼再提供410個全額補助名額，即日起開放申請，歡迎市民把握機會。

    市府表示，嘉市地區機車駕訓費用約3200至3500元，市府自2022年起配合公路局推動機車駕訓補助政策，並於去年擴大至「全額補助」，期望透過補助措施降低市民負擔，讓市民能免費參加訓練，提升駕駛安全。

    交通處長許啟明說，市府推動機車駕訓補助計畫以來，獲市民熱烈響應，今年原本補助900個名額已全數用罄，為鼓勵更多人參訓、提升用路安全，特別加碼再提供410個全額補助名額，讓更多人能免費參加機車駕訓課程，學習正確的防禦駕駛觀念，守護自身與他人安全。

    駕訓課程包含6小時學科訓練（含駕駛道德、交通法規及汽車構造各2小時）及10小時術科訓練（含模擬實際道路駕駛），由專業教練於安全場地中指導，讓學員能掌握安全騎乘要訣。

    凡自今年1月1日至12月31日在嘉義縣、市合法設立機車駕訓班參訓，並考取機車駕照的市民，可由駕訓班協助申請訓練費補助，新增410位名額即日起開放申請。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播