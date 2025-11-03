全國城隍廟助花蓮受災戶 聯合捐贈電視機1118台、洗衣機1800台

全國城隍廟聯合捐贈花蓮受災戶家電。（記者葉永騫攝）

花蓮縣光復鄉堰塞湖災害，全國鏟子超人幫助災民清理家園，中華城隍文化總會長詹鈴權啟動《花蓮縣光復鄉水患急難救助計畫》，除了挺進災區協助救災外，再聯合各宮廟共集資三千萬元，購買1118台50吋電視機、1800台13公斤洗衣機，協助災民重建家園，早日回歸正常生活。

詹鈴權表示，花蓮這個災害相當的嚴重，災民相當的慘，災害一發生他就請花蓮城隍廟送一萬多個便當，接著深入災區，了解家電是最需要的用品，於是臺灣省城隍廟董事長蕭中川更率領全體董監事，捐贈1800台洗衣機，接著屏東都城隍廟拋磚引玉率先再捐贈200台電視機，隨後各地友宮廟依序跟進，鳳山天公廟300台、臺灣省城隍廟100台，台北霞海城隍廟、松山霞海城隍廟、新竹都城隍廟、草屯惠德宮、鳳山鳳邑城隍廟、苗栗縣城隍廟、台北府城隍廟、彰化金盾城隍廟、花蓮城隍廟、埔里瀛海城隍廟、羅東城隍廟、豐原慈濟城隍廟、基隆護國城隍廟、草屯稻香宮等，共同聯合捐贈合計1118台50吋電視機，共計價值超過三千萬元來幫助災民。

在秉持城隍爺賞善罰惡、慈悲大愛精神，各縣市城隍廟全體團結一心、與國產的聲寶公司簽約購買家電，由公司維護人員到災民家中協助安裝，並且保固三年，讓災民能夠恢復以往的生活。

中華城隍文化總會長詹鈴權說花蓮災害很嚴重。（記者葉永騫攝）

全國城隍廟捐贈花蓮災民電視機1118台、洗衣機1800台。（記者葉永騫攝）

